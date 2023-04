O novo documentário Freaknik do Hulu enlouquece a geração mais velha de festeiros

O próximo documentário do Hulu sobre Freaknik aparentemente tem alguns festeiros da velha escola tremendo em suas botas … e as preocupações agora virais de uma mulher podem refletir muitas.

Um TikToker chamado Lata postou um grampo que está circulando, e parece ser um encapsulamento perfeito do que muitos de 40 e poucos anos / início dos 50 e poucos anos na área de Atlanta e arredores estão preocupados com o lançamento deste filme … ou seja, aparecendo nisso.

Confira seu detalhamento do que estava acontecendo naquela época durante os lendários festivais de rua Freaknik que costumavam ultrapassar o ATL durante as férias de primavera … parece uma época louca.

Sua angústia é agora tendendo no Twitter também, BTW … com um monte de gente brincando que suas mães e tias provavelmente não querem que essa coisa atinja as ondas do rádio – porque pode incluir algumas imagens antigas que são um pouco embaraçosas. Claro, há alguma feiúra também.