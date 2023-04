O ‘Novo Nostradamus’ revela a data da Terceira Guerra Mundial e sua ligação com Taiwan

Tsua década não começou como todos esperavam: estourou a crise do COVID-19, depois houve o início da guerra na Ucrânia e, segundo Craig Hamilton-Parkero início da Terceira Guerra Mundial está no horizonte.

Foi o que o conhecido médium declarou recentemente no ‘The Daily Star’, e afirmou que a guerra está mais perto de acontecer do que o público em geral pensa. Além disso, detalhou a origem e a data em que poderia ocorrer esse conflito internacional.

Hamilton-Parker é conhecido por seu uso regular de previsões, muitas delas precisas. Por exemplo, ele até previu a morte de Rainha Elizabeth IIque morreu em setembro passado, tornando seu filho, Charles, o novo monarca.

Ele também previu o resultado do referendo do Brexit e a chegada de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Claro, todos esses eventos foram apostas 50/50 ou suposições sobre a morte de uma pessoa frágil na casa dos 90 anos.

O chamado ‘Novo Nostradamus’ falou recentemente em seu canal no YouTube e deu as respostas que levarão os seres humanos a passar por um evento militar que não acontecia desde 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou com a rendição de Alemanha nazista.

As previsões do ‘Novo Nostradamus’

Como disse o vidente, Terceira Guerra Mundial começará em 2023 e tudo vai começar em Taiwan, conhecida por ser a causa de conflitos com a China, pois eles têm uma relação tensa que vem ficando cada vez mais acalorada nos últimos meses.

De acordo com Hamilton-Parkerserá desencadeado pela colisão de duas aeronaves ou submarinos, que desencadeará uma série de eventos.

“Há algum tempo venho dizendo que há um conflito vindo de Taiwan, que acho que acontecerá em 2023”, explicou ele em seu canal no YouTube.

“Acho que teremos um conflito acidental em alguns aspectos, porque teremos algo como uma colisão.

“Ou os submarinos se chocam ou os aviões se cortam ou alguém os aciona, e tudo começa a ficar fora de controle.”