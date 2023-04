O passado conturbado de Drake Bell o alcança em fotos perturbadoras

Drake Bell, a ex-estrela infantil, foi flagrado inalando de um balão que parece estar cheio de óxido nitroso, ou “gás hilariante”, do lado de fora de sua casa em Los Angeles. Em uma das fotos, uma lata que lembra um típico recipiente de óxido nitroso pode ser vista ao lado dele.

Embora a inalação de óxido nitroso possa produzir alguns segundos de euforia e tontura, é um método perigoso de ficar chapado sem o uso de drogas pesadas. Inalar nitroso não é apenas ilegal, mas também prejudicial à saúde quando feito sem a supervisão ou orientação de um profissional médico.

Esta não é a primeira vez que Drake Bell foi visto inalando óxido nitroso. Na verdade, ele foi fotografado fazendo exatamente a mesma coisa em dezembro e, nesse caso, seu filho estava no carro com ele.

As imagens recentes de Drake inalando o gás vêm em meio a algumas semanas tumultuadas para ele. Ele tem enfrentado severas críticas e reações negativas após sua condenação por abuso infantil em 2021, o que levou as pessoas a rotulá-lo de “pedófilo”.

Bell está em um lugar ruim e precisa de ajuda

O comportamento recente de Drake causou preocupação entre seus amigos e familiares. Ele disse recentemente aos usuários do Twitter que ele estava pensando em suicídio depois de enfrentar trolls e ataques sobre sua convicção. Além disso, sua esposa pediu o divórcio apenas alguns dias antes, e ele foi dado como desaparecido na Flórida, apenas para aparecer no radar novamente no que acabou sendo um alarme falso.

A ex-estrela infantil foi lançada em uma batalha pela custódia dos filhos com sua agora ex-esposa e, aparentemente, ficou tão feia nos bastidores que ele está enviando mensagens assustadoras para sua família que os deixaram preocupados com sua segurança e sua vida.

Drake Bell teve muitos altos e baixos nos últimos anos, incluindo uma carreira musical instável, questões legais como uma apreensão de DUI e falência. Membros da família chamou a polícia algumas semanas atrás porque eles estavam muito preocupados com Drake. Essas imagens dele inalando óxido nitroso apenas aumentam suas preocupações.

Uma fonte próxima a Drake disse que ele está lutando com sua saúde mental e está tentando obter ajuda. “Estamos apenas rezando para que ele receba a ajuda de que precisa”, disse a fonte.