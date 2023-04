O piloto de BMX Kriss Kyle realiza truques insanos de bicicleta a 2.000 pés no ar de um balão

piloto de BMX Chris Kyle está de volta… realizando uma série de truques de bicicleta de cair o queixo enquanto está suspenso a 2.000 pés no ar por um balão de ar quente.

Confira o vídeo insano … você vê os momentos antes de Kyle, que está na cena do BMX desde os 10 anos, subir no balão de ar quente como todos lhe desejam felicidades enquanto ele embarca na jornada que desafia a morte.

Kriss chegou perigosamente perto da borda do skatepark flutuante várias vezes…

Kyle, com grande ajuda da Red Bull, realizou o projeto como parte de um novo documentário no qual está trabalhando chamado “Don’t Look Down”… que examina como a façanha começou como um devaneio e se tornou realidade.