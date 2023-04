O poço sem fundo do Chelsea: perdas de 1 bilhão de dólares e um futuro complicado

Todd Boehlyde Chelsea não estão bem… nem em termos de disputar a próxima Liga dos Campeões, nem em termos financeiros. Para o primeiro, eles precisariam de um milagre. Chelsea teria que vencer o torneio nesta temporada e eles têm Real Madrid nas quartas de final.

Na Premier League, eles estão 17 pontos atrás Manchester United (que tem um jogo na mão). Eles estão ainda mais perto do rebaixamento do que dos quatro primeiros lugares. Financeiramente… eles se tornaram o primeiro clube inglês a acumular mais de 1 bilhão de euros em prejuízos.

A informação consta do último balanço divulgado pela Chelsea em si, analisado pelo economista Kieran Maguireprofessor e chefe do portal econômico Price of Football, que costuma colaborar com a MARCA.

Ultima temporada, Chelsea prejuízos líquidos anunciados de 140 milhões de euros (antes da chegada de Boehlyque comprou o clube de Roman Abramovich). O histórico mercado de transferências de 2022/23: 611 milhões de libras ainda não havia sido contabilizado.

Chelsea, que mal faturou 67 milhões de euros em vendas nesta temporada, investiu mais de 600 milhões em 15 jogadores. É um gasto que supera em muito o investimento de Abramovichúltimas três temporadas (410,2).

Portanto, é provável que o próximo balanço inclua perdas maiores… ainda que a estratégia dos Blues seja amortizar contratações de longo prazo com contratos de longo prazo. “Nosso compromisso é obter o máximo de talentos possível, investindo no longo prazo”, Boehly confessou meses atrás.

Gastos surreais

Mas não se trata apenas de contratações de muito dinheiro ou salários altíssimos, Chelsea estão acumulando todos os tipos de despesas que estão aumentando suas dívidas. Como se pode verificar pelas contas publicadas pelo clube, o clube britânico pagou 56 milhões de euros a ex-administradores por “serviços relacionados com a venda da empresa”.

João Flix, em partida da Liga dos Campeões contra o Dortmund.

Para citar nomes, Marina Granovskaia, Chelseaex-CEO e Abramovichbraço direito de, arrecadou impressionantes 35 milhões. Os milhões restantes foram divididos entre o ex-presidente Bruce Buck e outras figuras importantes em Chelseaantigo conselho de administração.

Para tornar a situação mais problemática, o buraco pode entrar em um ponto sem volta se os resultados esportivos não forem bons. O fracasso em se classificar para a Liga dos Campeões na próxima temporada pode ser catastrófico para os cofres do clube londrino.

Desistir de mais de 60 milhões de euros

Para se ter uma ideia, quando Chelsea venceu a Liga dos Campeões em 2021, arrecadou mais de 120 milhões de euros em prêmios em dinheiro da UEFA. Essa é a quantia, porém, que os campeões geram. Mas se chegarem às oitavas de final, o número gira em torno de 60 milhões. E se chegarem às quartas de final, como nesta temporada, é entre 70-75 milhões.

figuras que Chelsea ‘desistiria’ se não chegasse à próxima Liga dos Campeões. Então, é claro, eles seriam forçados a vender jogadores. Os que podem gerar mais receita são os talentos locais.

Este é o caso de Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek ou mesmo Mason Mountque termina o contrato em 2024 e já viu o seu futuro virar notícia regular.