O presidente do BKFC, David Feldman, revela por que Luke Rockhold não pôde continuar no evento principal do BKFC 41

Luke Rockhold teve um início rápido, mas um final decepcionante em sua estreia sem luvas no BKFC 41.

O ex-campeão dos médios do UFC não conseguiu continuar depois de interromper a ação no segundo round em sua luta com Mike Perry, ao sinalizar para o árbitro Dan Miragliotta que algo estava errado com sua boca. A princípio, parecia que talvez Rockhold pudesse ter quebrado a mandíbula devido ao dano infligido por Perry quando Miragliotta deu uma olhada nele antes de interromper a competição.

Foi só depois que o evento acabou que o presidente do BKFC, David Feldman, revelou o que levou à paralisação com Rockhold absorvendo alguns sérios danos à boca da luta com Perry.

“Luke Rockhold, alguns de seus dentes quebraram”, explicou Feldman na coletiva de imprensa pós-luta do BKFC 41. “Então é por isso que ele não foi capaz de continuar.

“Seus dentes ficaram bem estragados. O que um grande começo para essa luta. Grande luta.”

Antes da paralisação, Rockhold estava fazendo uma boa conta para si mesmo ao enfrentar um veterano da luta sem luvas em Perry, enquanto eles se envolveram em várias trocas pesadas ao longo do round inicial. Na verdade, Rockhold acertou o primeiro grande soco na luta quando balançou Perry com um soco direto que deixou a multidão de Denver de pé.

Perry rapidamente atirou de volta enquanto pisava continuamente no bolso antes de descarregar socos em sucessão enquanto atirava no corpo de Rockhold e depois voltava para cima na cabeça. No final do primeiro round, Rockhold tinha sangue escorrendo pelo rosto e agora parece claro que provavelmente foi devido ao dano que ele absorveu na boca.

Os melhores chutes acertados no segundo round, na verdade, vieram com Perry focando no corpo enquanto ele continuava a punir as costelas de Rockhold toda vez que ele diminuía a distância. Foi depois de uma dessas trocas furiosas que Rockhold chamou o árbitro para mostrar o que havia acontecido com sua boca, o que levou à interrupção da luta.

A vitória levou Perry a 3 a 0 em uma competição sem luvas, enquanto Rockhold sofreu uma derrota em sua estreia no BKFC com uma ida ao dentista provavelmente agendada para um futuro muito próximo.