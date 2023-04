O presidente do BKFC, David Feldman, sobre Francis Ngannou: ‘Sentimos que ele está pedindo dinheiro irrealista’

O presidente do BKFC, David Feldman, diz que está em contato com o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Francis Ngannou, e parece que os dois lados estão em páginas completamente diferentes.

Na coletiva de imprensa do BKFC 41 na terça-feira em Las Vegas antes do evento da promoção em 29 de abril, Feldman respondeu a uma pergunta feita ao peso pesado do BKFC Ben Rothwell sobre o interesse em enfrentar Ngannou, que decidiu se separar do UFC no início deste ano . Feldman não parecia confiante de que um acordo seria fechado tão cedo.

“Francis Ngannou, ele é alguém que certamente contatamos”, disse Feldman. “Entramos em contato com ele, entramos em contato com sua equipe e sentimos que ele está pedindo um dinheiro irreal, e não estamos dispostos a pagar esse tipo de dinheiro por ele.”

Ngannou disse que planeja tentar sua sorte no mundo do boxe profissional contra nomes como Tyson Fury, Anthony Joshua ou Deontay Wilder, mas até agora nada foi definido ou anunciado.

As promoções de MMA Bellator e PFL expressaram grande interesse nos serviços de Ngannou, com o presidente do Bellator, Coker, acrescentando a ressalva de que “O Predador” poderia boxear sob a bandeira do Showtime Boxing em colaboração com seu acordo promocional.

Com o passar do tempo, Feldman acredita que o valor percebido de “The Predator” continua a diminuir, pois seu status de agente livre permanece no ar.

“Acho que ele precisa se decidir logo”, disse Feldman. “Com o passar dos dias, o valor dele começa a cair um pouco.”