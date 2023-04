O presidente Joe Biden não comparecerá à coroação do rei Charles III: quem viajará para Londres em seu lugar?

Joe Biden vai perder a coroação de Rei Carlos III. A cerimônia acontecerá no início de maio, mas relatos sugerem que o Estados Unidos presidente não estará presente.

Apesar de planejar viajar para a Irlanda do Norte no próximo mês, Biden deve retornar aos Estados Unidos poucos dias antes da chegada do rei Charles para comemorar o 25º aniversário do Acordo da Sexta-Feira Santa.

Quem viajará para Londres no lugar de Biden?

Segundo relatos, Biden pedirá à primeira-dama Jill ou ao vice-presidente Kamala Harris para assistir à coroação em 6 de maio.

“Achamos que o representante será a primeira-dama ou o vice-presidente”, disse uma fonte ao Daily Mail.

“Para a rainha, foi o governador da Califórnia e o chefe de gabinete do Exército dos EUA.”

Segundo o Diário, Dama Karen Pierceo embaixador britânico nos EUA e funcionários do Palácio de Buckingham estiveram envolvidos em conversas “cordiais e diplomáticas” com o governo dos EUA para organizar a delegação.

Enquanto isso, Príncipe Harry e Meghan Markle também foram convidados para a cerimôniamas eles ainda não confirmaram se viajarão para o Reino Unido para a coroação.

“O aniversário de Archie cai em 6 de maio, dia da coroação e os Sussex querem que a família reconheça isso”, disse uma fonte à OK! mês passado.

“Os Sussex pediram que algum tipo de celebração ou reconhecimento fosse incluído nos planos do dia para garantir que seu quarto aniversário não se perdesse durante o dia importante.

“Eles querem que seus filhos passem tempo com outros membros da família, especialmente seu primo August, que tem mais ou menos a mesma idade de Lilibet. Ambos os casais se dão extremamente bem e desejam que seus filhos fiquem próximos.”