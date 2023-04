O príncipe Harry pode nunca ter cidadania americana e pode ser forçado a passar por um teste de drogas

DApesar de ter mudado quase todos os aspectos de sua vida para os Estados Unidos, há novas preocupações de que o príncipe Harry nunca receba a cidadania americana.

Meghan Markle e o irmão de Príncipe William voltou para os EUA na esperança de encontrar uma vida mais tranquila longe da mídia rancorosa no Reino Unido.

Embora isso tenha sido verdade, com sua popularidade internacional em ascensão, há preocupações crescentes de que o príncipe Harry não possa permanecer no país indefinidamente.

Ele foi avisado de que pode nunca receber um Green Card ou cidadania plena devido à sua admissão de que durante sua vida ele usou uma variedade de drogas recreativas, de acordo com um relatório publicado no The Sun.

Harry explicou como experimentou cocaína, maconha, cogumelos mágicos e ayahuasca… todos os quais são proibidos ou rigidamente regulamentados na América.

Um advogado alertou Príncipe Harry que ele enfrentará mais dificuldades como resultado desses comentários, e a questão até levantou questões sobre como ele conseguiu seu visto atual.

“Se o príncipe admitisse a qualquer oficial de imigração que já havia usado drogas ilegais, ele seria considerado inelegível para um visto”, disse o advogado. Kaitlin Davies afirmou.

“Sem circunstâncias excepcionais, Harry provavelmente nunca seria capaz de ter um Green Card ou se tornar um cidadão dos EUA, se ele admitir formalmente o uso de cocaína.”

Há um debate sobre suas admissões

Embora não haja quase nenhuma prova de que Harry usou narcóticos, agora há um debate renovado sobre o que constitui uma admissão real.

Apesar de publicar as declarações em suas memórias, não está claro se isso passaria do limite para forçar os EUA a reter a cidadania, e que ele pode precisar admitir a um oficial de imigração real para que as reivindicações sejam utilizadas contra ele.