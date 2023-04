O príncipe Harry se encolhe ao sair no Jumbotron com Meghan Markle no jogo do Lakers e torce pelo ‘Rei’ James

Eonde quer que vão, são notícia. Príncipe Harry e Meghan Markle foram vistos no nível do clube da Crypto.com Arena de Los Angeles durante a emocionante vitória do Lakers (117-111) sobre o Grizzlies na noite de segunda-feira. O Duque e Duquesa de Sussex foram capturados por câmeras de TV, bem como Jumbotron da arena, provocando uma resposta ‘encolhida’ de atormentar.

O família real britânica a expressão facial assustadora do membro era óbvia, provocando risadas até da própria Meghan. A aparição do casal nas telonas provocou reações mistas da multidão. Embora alguns aplausos audíveis pudessem ser ouvidos também.

Adam Sandler, Flea e Kim Kardashian também assistiram ao Lakers

Harry e Meghan estavam longe de ser as únicas celebridades presentes a assistir Lebron James’ desempenho épico (e sem precedentes) de 20 rebotes, junto com muitas cestas de embreagem. Celebridades notáveis ​​incluídas Adam Sandler, Kim Kardashian e baixista do Red Hot Chili Peppers Pulga.

Embora suas aparições em eventos esportivos sejam esporádicas, talvez Harry e Meghan devessem comparecer a mais jogos pós-temporada do Lakers. Para quem acredita em amuletos da sorte, o casal real certamente não deu azar presunto darwinA equipe de Los Angeles, que completou uma vitória épica de retorno e está voltando para Memphis para ‘terminar o trabalho’.