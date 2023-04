O príncipe Harry teria apenas dois aliados durante a coroação do rei Charles III

Fou muitas semanas, todos esperamos para ver se Príncipe Harry assistiria à coroação ao lado Meghan Markle. O pai dele, Rei Carlos III será coroado sucessor da rainha Elizabeth II e fez o convite ao filho mais novo. De acordo com vários relatos dos maiores tablóides do Reino Unido, o rei e o príncipe William estão dispostos a nem mesmo falar com Príncipe Harry. O motivo de sua suposta decisão é por causa do livro de memórias que ele publicou recentemente, onde vai ao ar muitos detalhes privados sobre o Família real. Mas, mais importante, eles realmente odiaram como o príncipe Harry decidiu pintar os membros de sua família como racost. Mesmo que existam algumas maçãs podres dentro da monarquia, o rei queria que isso fosse tratado em particular.

Mas Príncipe Harry não ouviu os avisos de sua família e decidiu publicar o livro mesmo assim. Como resultado, o príncipe está mais isolado de sua família agora do que nunca. Isso chegou a um ponto em que até mesmo Meghan Markle decidiu não comparecer Coroação do rei Carlos III usando a desculpa de que ela precisa cuidar de seu filho e filha. Príncipe Archie e Princesa Lilibet. Isso deixa o príncipe Harry para confrontar toda a sua família sozinho, mas ele terá alguns aliados durante toda a cerimônia de coroação. Talvez Príncipe William e o rei não fala com ele, mas esses dois outros membros da família sim.

Quem são os aliados do príncipe Harry na família real?

À medida que cresciam juntos, o príncipe Harry desenvolveu um relacionamento maravilhoso com Princesa Beatrice e Princesa Eugene. Ambos mantiveram um relacionamento próximo com o primo, independentemente de como o resto da família o vê. Eles até o visitaram e Meghan Markle Em califórnia. o correio diário confirmou apenas que eles serão uma exceção e o príncipe Harry terá que contar com eles para uma boa companhia. De acordo com Daily Express, Príncipe William e Príncipe Harry estarão sentados a várias fileiras de distância um do outro e nenhum close-up das câmeras dentro das instalações os apresentará para o mundo ver. Mas nada está definido ainda, quem sabe o que acontecerá quando o príncipe Harry chegar a Londres. Fique ligado em todos os detalhes.