O quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, apoia o companheiro de equipe Justyn Ross para uma forte temporada de férias

Tele quarterback do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes reuniu-se com membros da mídia local via Zoom na segunda-feira e foi questionado sobre suas impressões ao trabalhar ao lado justyn ross.

O atual MVP da NFL e do Super Bowl falou muito bem de seu companheiro de equipe e ex-receptor de Clemson, ross.

Mahomes citou os talentos naturais de futebol de seu companheiro de equipe como a chave para seu potencial.

“Sim, quero dizer, o talento está nas alturas”, Mahomes disse em referência a Ross.

“Acho que qualquer um pode ver isso. Ele está ficando cada vez melhor. Mesmo que não estivesse ativo o ano todo, ele estava no prédio e pôde ver os caras e como fazemos as coisas.

“Ouvir e estar nas reuniões e algumas coisas assim. Estou animado por ele, cara.

“Para poder chegar lá e praticar as repetições, obter os pequenos detalhes que gostamos de fazer neste ataque.”

Mahomes diz a Ross para “acalmar” com offseason em pleno andamento

Os fãs foram brindados com uma seleção de videoclipes que mostravam ross trabalhando com Mahomes no Texas esta semana, quando a dupla ficou presa na fase 1 de seu programa de entressafra.

Mahomes disse à mídia que ele instruiu ross para tirar o pé do acelerador um pouco no que diz respeito ao seu desenvolvimento fora de temporada.

“Como eu disse, o talento está lá e ele trabalha duro”, disse o Chiefs QB.

“Eu fico tipo, ‘Cara, você tem que relaxar um pouco.’ Ele quer correr a rota 100 vezes.

“Mas você prefere acalmar um cara, fazê-lo se acalmar, mas você sabe que ele quer trabalhar e ser o melhor jogador que pode ser.”

O Kansas City Chiefs assinado ross como um agente livre não contratado na última offseason, mas o jogador de 23 anos passou toda a temporada de 2022 da NFL na reserva por lesão devido a uma lesão no pé que o levou a uma cirurgia corretiva no pé.

Todos os sinais apontam para uma recuperação total, pois Patrick Mahomes costas ross estar disparando em todos os cilindros em 2023.