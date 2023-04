O que é SFA — Automação da Força de Vendas?

Duplicação de tarefas? Dificuldade em transformar em vendas? Tudo isso faz com que os vendedores percam um tempo precioso que poderia ser mais bem aproveitado. Assim, hoje, nós falaremos sobre o SFA, a Automação da Força de Vendas.

O SFA foi projetado para lidar com problemas dessa natureza, executando automaticamente várias das tarefas mais rotineiras.

Quando usado corretamente, o SFA pode ajudar empresas de todos os tamanhos e em todos os setores a simplificar seus processos de vendas para maior eficiência e lucratividade.

Continue lendo para saber mais sobre o tema e ver como esse tipo de aplicativo pode potencializar suas vendas.

O que significa SFA — Sales Force Automation?

Primeiramente, Sales Force Automation, ou Automação da Força de Vendas em português nativo, é uma automação e otimização de processos de negócios. Com as demandas de vendas em alta, é importante ter acesso à tecnologia que impulsione a produção da equipe e as conexões com clientes e leads.

Ao incorporar todos dos departamentos e pessoas envolvidas no fluxo comercial, o sistema permite o mapeamento de processos com foco na entrega de valor. Alguns exemplos de processos que podem ser mapeados pelo SFA são:

Gestão de estoques e inventários gerenciamento;

Perfil do cliente;

Distribuição de propostas;

Acompanhamento;

Fechamento de negócios;

Pós-venda;

Serviço de suporte.

Uma vez que o SFA fornece comercial compreensivo, é essencial para aqueles que desejam manter operações simplificadas e realizar apoio empresarial, aprofundadas dos dados coletados.

Como funciona a SFA?

Considere um processo de vendas no qual todos os pedidos são feitos e monitorados manualmente. Isso pode trabalhar para um empreendedor, mas uma empresa se expande além de um determinado tamanho, todos os seus dados e gerenciamento precisa armazenar em um único local.

A automação de força melhora a produtividade em todos os níveis, eliminando tarefas manuais e permitindo que gerentes e executivos analisem rapidamente a eficácia de várias estratégias de negócios.

O sistema ERP pode se beneficiar da adição do SFA para um gerenciamento de negócios mais completo. Continue lendo para obter uma compreensão mais profunda de alguns dos recursos disponíveis em programas desse tipo.



Gestão de tarefas e aberturas

O aplicativo permite o gerenciamento das etapas do processo de vendas. Enquanto as negociações avançam e novas as ações são sugeridas pela inteligência artificial do sistema, vendedores, e chefes de empresas podem avaliar suas chances de fechar uma venda.

Gestão de contas e contatos

O SFA oferece uma visão panorâmica de cada negociação. Para manter o controle de compromissos e tarefas, eles podem usá-lo para preencher registros de chamadas e atribuir tarefas de acompanhamento a contatos que requerem atenção extra para fechar uma venda.

No caso de vendas que envolvam a assinatura de um contrato de prestação de serviços, todo o processo pode estar sob seu comando, desde o financeiro, passando pelas operações até as renovações com o cliente.

O movimento

Enquanto assistente digital que responde a comandos de voz ou texto, pode integrar neste tipo de aplicações, permitindo uma entrada de dados mais rápida e conclusão de tarefas.

Quais são as vantagens de incluir o SFA nos processos de vendas?

Os benefícios da automação da força de vendas são incontáveis. Pois o trabalho rotineiro em equipe, o gerenciamento e a liderança têm um efeito perceptível nos resultados de longo prazo.

Eficiência aprimorada

Diversas funcionalidades e possibilidades de integração com o ERP da empresa permitem agilizar processos como consultas e negociações de contas, além de captação, expedição e entrega de pedidos quando necessário.

Portanto, tudo isso permite maior produtividade e flexibilidade da equipe nas diversas fases da venda de produtos e serviços.

Sugestões úteis de primeira linha

O uso de IA permite que faça recomendações mais eficazes aos fornecedores para melhores resultados em todos os setores.

Acesso em português

Um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) e um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) permitem que os funcionários tenham acesso rápido e fácil a dados cruciais sobre clientes e leads, simplificando suas operações diárias.

Indicadores-chave de desempenho de vendas

Por fim, a facilidade de uso do sistema permitirá que os vendedores extraiam dados para informações valiosas que ajudarão na tomada das melhores decisões. Assim, pode potencializar ou redirecionar o funil de vendas conforme a necessidade.