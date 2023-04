O que está por trás da última edição de Mbappé no PSG?

PSGO noticiário não desportivo continua a dominar o dia-a-dia do clube, que praticamente não descansa devido a todos os episódios polémicos gerados pelo seu tridente ofensivo.

Imerso na complicada situação de Lionel Messina França sua saída é dada como certa devido à incompatibilidade com seus dois companheiros.

Então há Kylian Mbappé, que surpreendeu o clube parisiense com uma mensagem em suas redes sociais. Um posto estratégico para tentar provar um fato que todos davam como certo.

O nº 7 francês condenou o uso que foi feito da sua imagem para a campanha de renovação de bilhetes, considerando que não foi devidamente informado do teor da reportagem feita na televisão do clube: “Parecia uma entrevista de base, dia a dia, por um tema de ‘marketing’. Não concordo com o vídeo que foi publicado. É por isso que luto pelos direitos individuais de imagem”, disse ele em seu dardo no PSG.

centro do projeto

A mensagem foi clara. Mbappé assinou um contrato em que se tornava, assim que assinava, o líder de um projeto desportivo que incluía também Messi e Neymar no time.

A intenção era criar um time competitivo em torno do francês para ter chances reais de conquistar a Liga dos Campeões, mas o ‘posto’ do craque francês ficou longe dessa realidade.

Mbappé quis mostrar, de certa forma, que não é o centro do projeto ao dar a entender que o clube parisiense não levou em conta sua opinião na hora de vender sua imagem.

Esta é uma reação que consideram um pouco desproporcional no clube parisiense, já que se tratou apenas de uma mensagem do departamento de marketing sobre o ticket-in (venda de bilhetes) que não foi consultado ao departamento correspondente.

Um incêndio que poderia ter sido evitado se o futebolista francês, antes de lançar a mensagem nas suas redes sociais, tivesse falado diretamente com o clube. Uma questão que é muito delicada porque um novo contrato está sendo negociado entre Mbappé e PSG.