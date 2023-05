O que se sabe sobre Shakira e Britney Spears participando do Met Gala 2023?

EAs expectativas estão crescendo para o Met Gala 2023, que será realizado na segunda-feira, 1º de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Este evento reúne o mundo da moda, da música e as celebridades mais importantes do planeta. À frente disso está o diretor da Vogue USA, Anna Wintour e para esta edição ela planeja algumas surpresas.

Anna Wintour é uma das mulheres mais poderosas do setor e também é responsável por escolher pessoalmente os convidados. Este ano pode haver uma grande surpresa, como a presença de Shakira e Britney Spearsjuntamente com o designer Donatella Versace.

Tudo o que se sabe até agora é que tal boato pode conter substância. Em primeiro lugar, lanças é um bom amigo de Donatella‘s, que se encarregou de fazer o vestido que Britney casado Sam Asghari em.

Quanto a Shakiraa colombiana é atualmente uma das estrelas femininas do ano, com seus sucessos musicais, que lhe renderam o prêmio de Mulher do Ano 2023 no Billboard Latin Women in Music Awards.

Se Shakira e Britney Spears aparecerem juntos seria um grande impulso da mídia para a gala. No tema deste ano, Wintour decidiu que Karl Lagerfeldo diretor criativo da Chanel, falecido em 2019, e que tanto fez pela moda como um de seus representantes mais influentes, deve ocupar o centro do palco.