O que vem a seguir para Wrexham? Estes são os planos pós-promoção de Ryan Reynolds e Rob McElhenney

Hhistória foi feita na noite de sábado como Wrexham garantiu a promoção de volta à Liga Dois da Liga Nacional.

A equipe, que pertence a estrelas de Hollywood e TV Ryan Reynolds e Rob McElhenney, bater Boreham Wood 3-1 no penúltimo jogo da temporada 2022/23.

Cenas selvagens enquanto Wrexham garante promoção

Isso foi o suficiente para garantir que eles fossem automaticamente promovidos e conquistassem a Liga Nacional, apesar da forte competição de Condado de Notts.

Seu próximo trabalho é planejar uma temporada em uma divisão superior, onde jogarão contra times muito melhores a cada semana.

Quais áreas o Wrexham precisa abordar?

Como o The Daily Mirror noticiou, há algumas áreas da equipe que Reynolds e McElhenney devem direcionar seus fundos para, pelo menos, permanecer na Liga Dois.

Não há dúvida de que eles estarão mirando mais alto do que isso, no entanto. Isso significa que grandes gastos devem ser esperados.

O clube ganhou as manchetes quando assinou com o ex-jogador Manchester United goleiro Ben Foster pelo restante da temporada, mas ele deve se aposentar neste verão, então eles devem contratar um novo goleiro titular.

Também é esperado algum recrutamento nas laterais, com profundidade um problema lá e a equipe obtendo sucesso com uma formação 3-5-2 que usa laterais.

No meio-campo, eles atualmente têm seis jogadores em três posições e um pouco mais de profundidade ajudaria o time a manter o nível quando chegar à Liga Dois.

Uma área em que eles podem estar bem é o ataque como Paul Mullin marcou impressionantes 38 gols na liga nesta temporada.

“Mullin marcou gols no nível da Liga Dois antes, então não vejo razão para que ele não continue nesta forma se o Wrexham for promovido”, Alan Shearer afirmou, falando ao The Athletic sobre o Wrexham atacante.