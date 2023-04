O que Wanda Nara fará depois do MasterChef?

Wanda Nara parece estar em um dos momentos mais estáveis ​​de sua vida, uma vida que tem sido manchete constante e nem sempre foi fácil.

Ela é a protagonista da versão argentina do programa de culinária MasterChef e parece estar de volta ao relacionamento com o jogador de futebol Mauro Icardiapós um rompimento altamente divulgado meses atrás.

Ela desenvolveu muito mais fãs com seu bom senso de humor no programa de TV e não é apenas um foco para o drama que tende a cercá-la e Icardi.

Além disso, Vanda aproveitou o fim de semana para se conectar mais de perto com todos os seus seguidores através do Instagram.

A empresária posou com dois looks atraentes em lingerie. Na cama, ela se mostrou com duas cuecas: uma verde e outra preta.

Não só houve uma pose, como também interagiu com todos os seus fãs respondendo a algumas questões, tanto pessoais como profissionais.

A pergunta que mais chamou a atenção foi quando ela foi questionada se depois de ‘MasterChef’ ela teria mais projetos.

resposta de Wanda

Ao qual Wanda Nara respondeu com um sonoro “Sim”, acompanhado de um emoji de bomba.

O que vem por aí promete ser algo poderoso também para o argentino, enquanto Icardi estará muito atento.

O futebolista também segue em bom momento, depois dos três golos marcados no passado fim-de-semana com Galatasaray. Ele já marcou 12 gols na Superliga turca, tornando seu empréstimo um sucesso.

No final da temporada, ele terá que voltar para PSG para acertar seu futuro, já que tem contrato até 2024.

No entanto, Mauro também está de olho no que pode acontecer com sua esposa, algo que pode influenciar suas próximas decisões.