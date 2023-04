O recente ganho de dinheiro de Ryan Reynolds que não tem nada a ver com sua carreira de ator

AEmbora todos estejam esperando pela estreia de ‘Deadpool 3’, que contará com o retorno de Hugh Jackman como Wolverine, Ryan Reynolds está imerso em outro trabalho.

É de conhecimento comum entre seus fãs que, além da carreira de ator, Blake LivelyO marido dela gosta de explorar outras fontes de renda. Um deles acaba de adicionar uma quantia significativa à sua conta bancária.

Tem tudo a ver com empresas de tecnologia e, em particular, operadoras sem fio. A T. Mobile US Inc, a segunda maior empresa dos Estados Unidos, acaba de adquirir a Ka’ena Corp, que por sua vez era dona da Mint Mobile. Este último também era propriedade de Reynoldsque detinha 25% das ações.

A recente colheita inesperada de dinheiro de Ryan Reynolds

A mudança levou o artista a vender sua parte, uma transação que lhe permitiu aumentar sua conta bancária em nada menos que 300 milhões de dólares, além de outros benefícios, como o cargo de gerente criativo da marca e uma cesta de opções sobre as ações.

Esta é mais uma opção para Reynolds para aumentar sua carteira. Por exemplo, além da carreira de ator, ele tem sua própria produtora, a Maximum Effort.

Com ela, lançou ‘Deadpool 2’. Outros negócios em que ele está envolvido estão no mundo do álcool e do futebol. Ele recebe grandes somas da Aviation Gin, uma marca de álcool servida em navios de cruzeiro de luxo da Virgin. E ele é co-proprietário Wrexham AFC com Rob McElhenneyum time galês que joga na Liga Nacional Inglesa.