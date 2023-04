O salário de Randy Arozarena com os Rays é finalmente revelado, mostrando um contrato significativamente maior

TRandy Arozarena, estrela do ampa Bay Rays, tornou-se um dos jogadores mais populares da Major League Baseball desde seu grande desempenho no World Baseball Classic, quando fez história com a seleção mexicana.

Arozarena evitou arbitragem e ganhou um grande salário

Carpinteiros tem habilidades e virtudes defensivas e ofensivas ao mesmo tempo em que possui um bastão poderoso, além de uma ótima colocação para colocar as bolas em campo com a luva. Bendo uma das estrelas mais marcantes do mundo gente o que saber quanto ele ganha por ano.

Segundo um site especializado, o jogador ganha um total de $ 4,15 MDD. Isso foi depois que Randy Arozarena chegou a um acordo com Tampa Bay para evitar a arbitragem. Seu contrato foi inicialmente avaliado em $ 716.000 USD.

Números de Randy Arozarena com os Raios

Este Tampa Bay 2023 teve um ótimo começo de temporada. Mesmo após o início da temporada, atingiram o recorde histórico da 1987 Milwaukee Brewers e a Atlanta Braves de 1982 iniciando uma campanha com 13 vitórias e 0 derrotas. Essa seqüência terminou na última sexta-feira, quando perdeu para o Toronto Blue Jays sem poder estabelecer um novo recorde.

O Tampa Bay Rays e sua estrela do campo esquerdo Randy Arozarena perderam sua seqüência invicta contra o Toronto Blue Jays quando se enfrentaram na sexta-feira com uma derrota por 6-3, sua seqüência foi de 13-0 antes de perder para o time de Ross Atkins.