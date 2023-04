O segredo da rainha Elizabeth: enviar o príncipe William para lutar contra o Talibã era de alto risco, mas com Harry era ‘aceitável’

Rainha Elizabeth II considerou enviar seu neto, Príncipe Williampara lutar contra o Talibã, mas acabou considerando o risco muito grande para seu futuro herdeiro, de acordo com um documentário da ITVX chamado A Verdadeira Coroa.

Em geral Senhor Mike Jackson, que serviu como chefe do exército britânico, compartilhou que o falecido monarca acreditava que “meus netos pegaram meu xelim, portanto devem cumprir seu dever” e que o papel de William como herdeiro do herdeiro significava que o risco era muito alto. No entanto, o risco foi considerado aceitável para seu irmão mais novo, Príncipe Harry.

Ex-chefe do MI6, Sir John Scarlett, afirmou que a Rainha estava bem ciente dos perigos da guerra e tinha acesso completo a uma quantidade excepcional de informações e insights. Enquanto William estava ansioso para ir, Harry encontrou um propósito no exército e revelou em suas memórias, Pouparque matou 25 combatentes talibãs durante sua segunda missão no Oriente Médio.

Harry disse que estava orgulhoso de servir a uma causa maior do que ele mesmo e de se sentir “normal pela primeira vez na vida”.

Ainda há tensão entre os dois irmãos

No entanto, insiders revelaram que ainda há tensão entre os irmãos reais após atormentar e a esposa dele, Meghan Markledeixou seus cargos seniores e se mudou para os Estados Unidos. Harry estava de volta a Londres no final de março para uma audiência no tribunal, e um cortesão derramou que “o rei Carlos III e Camilla estão muito ocupados e o príncipe William e a princesa Kate o esnobaram”.

Embora seja incerto se kate e william sabiam da visita de Harry, eles partiram para o campo com seus filhos para as férias da Páscoa depois de saber que ele havia pousado no aeroporto de Heathrow.

As tensões entre os irmãos reais têm aumentado desde Harry e Meganafastamento de seus deveres reais e suas subsequentes críticas à família real em um Netflix Series. O documentário lança luz sobre as difíceis decisões que a monarca teve que tomar em relação aos netos e destaca a bravura daqueles que servem nas forças armadas.