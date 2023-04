O sonho de Camilla Parker realizado: ela será coroada rainha ao lado do rei Charles III

Rainha Camila será oficialmente coroado durante a coroação de Rei Carlos IIIde acordo com um comunicado de imprensa da Palácio de Buckingham. O anúncio ocorreu depois que o palácio divulgou uma imagem do convite que será enviado a 2.000 convidados que garantiram seu lugar no Abadia de westminster em 6 de maio.

O convite apresenta a redação, “A Coroação de Suas Majestades o Rei Carlos III e a Rainha Camilla,” confirmando o antigo sonho de Rei Carlos III ter sua esposa coroada rainha.

2022: um ano marcante para a família real britânica

Em um comunicado, um assessor sênior da realeza disse: “Rainha Camila é o título apropriado para colocar contra Rei Carlos no convite. A coroação é um momento apropriado para começar a usar a ‘Rainha Camilla’ em caráter oficial.

todos ex rainha consorte foram conhecidas como Rainha e seu primeiro nome.” O assessor também confirmou que o site do Palácio de Buckingham será atualizado no próximo mês para refletir a mudança.

A percepção britânica sobre Camilla mudou

A transformação de CamilaA imagem pública da empresa tem sido notável. quando ela se casou Príncipe Charles em 2005, foi anunciado que ela pretendia ser conhecida como a princesa consorte quando Charles ascendeu ao trono. No entanto, desde então, Camilla conquistou a nação com sua cordialidade, senso de humor, trabalho com vítimas de violência doméstica e promoção da alfabetização.

Um membro da realeza disse: “Sua Majestade sempre viu isso como uma questão de honra. Ele é rei, portanto, segue-se que sua esposa deve ser rainha. Depende inteiramente deles escolherem ser chamados assim, mas ainda é fundamentalmente seu direito de fazê-lo.”

A coroação, a primeira do gênero em 70 anos, está marcada para ocorrer em um mês, e os convites serão enviados com duas semanas de antecedência.

O novo retrato oficial de Rei Carlos III e Rainha Camila foi levado por Hugo Burnand mês passado na Sala de Desenho Azul em Palácio de Buckingham. O retrato mostra a Rainha Camilla usando um vestido favorito de Fiona Clare com um colar de pérolas com fecho de diamante e brincos de pérolas.