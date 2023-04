O técnico do Warriors, Steve Kerr, ficou furioso após a derrota desastrosa para o Nuggets

Golden State Warriors‘ as esperanças do playoff sofreram outro golpe, pois sofreram uma derrota desanimadora para o Denver Nuggets na noite de domingo.

O guerreiros foram derrotados pelo pepitasque jogou sem seu craque, Nikola Jokic. O técnico do Warriors, Steve Kerrestava visivelmente chateado e não conteve a decepção com a derrota.

Kerr culpou a falta de foco de sua equipe pela derrota. “Acabamos de perder o foco nas duas pontas”, disse Kerr, falando aos repórteres após o jogo. “Desistiu de uma tonelada de rebotes ofensivos, box-outs mistos. Ofensivamente, teve várias posses irracionais consecutivas, jogando a bola para longe. Um monte de chutes desviados, apenas chutes ruins.”

Kerr destacou particularmente o fraco esforço dos Warriors no final do primeiro tempo, dizendo que foi onde eles perderam o jogo. Apesar de seus esforços para se recuperar no quarto período, foi muito pouco, muito tarde para os Warriors.

Esperanças do playoff do Warriors por um fio enquanto o Lakers se aproxima

A derrota coloca o guerreiros em situação precária no Conferência Oeste classificação.

eles são agora sexto na conferência, e suas chances de garantir uma vaga garantida nos playoffs estão diminuindo. O Lakersque está em sétimo lugar, venceu o jogo no domingo, ficando apenas meio jogo atrás do guerreiros.

Resta saber se os Warriors podem se reagrupar e mudar sua sorte antes dos playoffs. Kerr espera um desempenho muito melhor de sua equipe quando eles entrarem em quadra novamente.