O telefonema mais emocionante do Draft da NFL de 2023: o olheiro do Cowboys, Chris Vaughn, seleciona seu filho Deuce

Tele Draft da NFL sempre produz alguns momentos emocionais, alguns negativos, mas a maioria deles positivos. Um dos momentos mais emocionantes do Draft da NFL de 2023 envolveu o Dallas Cowboys.

O Chris Vaughn dos Cowboys é diretor adjunto de olheiros universitários e está sempre estudando os melhores jogadores que saem da faculdade, mas este ano teve um candidato à seleção que teria se destacado: seu filho Deuce Vaughn.

O Estado do Kansas correndo de volta Deuce Vaughn não era esperado que subisse no draft, mas ele era uma opção para as últimas rodadas e o vaqueiros decidiu escolhê-lo na sexta rodada, com a escolha 212.

Tornar aquele momento ainda mais especial foi o fato de o vaqueiros permitido Chris Vaughn – que está no time desde 2017 – para entregar a picareta e telefonar para o filho.

“Olha aqui, cara, você quer vir trabalhar comigo semana que vem?” vaughn disse, como pode ser visto no vídeo divulgado pelo vaqueiros de sua sala de guerra.

Seu filho, logicamente, ficou encantado por ter sido escolhido pelo time do pai.

“Eu não me importaria nem um pouco com isso”, respondeu o filho.

Essa filmagem se tornou viral e claramente impactou todos que estavam próximos da situação, como o técnico Mike McCarthy.

“Em 30 anos desta liga, nunca vi algo assim”, disse o treinador.

“Foi um momento muito especial.”

Ao preparar o projeto, Chris Vaughn sempre saía da sala sempre que a equipe discutia sobre o filho, pois não queria influenciar na decisão.

Quem é Deuce Vaughn?

Deuce Vaughn tem 21 anos e passou toda a sua carreira universitária com Estado do Kansas.

Ele foi nomeado para o segundo time All-Big 12 em cada uma de suas temporadas na faculdade, marcando 34 touchdowns no total.

Na verdade, ele estava no Texas para o draft, assistindo de Austin com seus familiares, exceto seu pai.