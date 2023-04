O time de futebol de Ryan Reynolds e Rob McElhenney é promovido após a vitória

RR e RME se abraçaram enquanto estavam em estado de choque… e finalmente invadiram o campo com o resto do time – para não mencionar o resto da base de fãs.

De fato … os torcedores do Wrexham estavam nas nuvens e correram para o campo para marcar a vitória. E, finalmente, Ryan e Rob ergueram o grande troféu – o que fecha o círculo desse conto da Cinderela. Eles se tornaram proprietários do Wrexham em 2021 … e documentaram sua jornada.

O todo foi exibido em uma série FX chamada “Welcome to Wrexham” … que mergulhou no motivo pelo qual Ryan e Rob se envolveram com este clube decadente em uma pequena cidade no norte do País de Gales.