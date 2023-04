O Twitter de Elon Musk tira o New York Times da marca de seleção verificada

Elon Musk ordenou que sua empresa, o Twitter, retirasse do New York Times sua marca de seleção verificada com efeito imediato – e parece que ele os alvejou por puro despeito.

Aqui está o acordo … o NYT perdeu sua marca de seleção azul / dourada no domingo (não conseguimos mais acompanhar as cores), o que garantiu a verificação e autenticou a conta como uma organização de notícias legítima. O momento e o motivo não são segredo… Elon fez a ligação de cima.

A razão pela qual sabemos disso é porque o próprio EM comentou sobre o estado do Times em sua conta pessoal no Twitter, meio que falando mal deles… literalmente. Ele escreve: “A verdadeira tragédia do @NYTimes é que sua propaganda nem é interessante.”

Elon acrescenta: “Além disso, o feed deles é o equivalente no Twitter a diarréia. É ilegível. Eles teriam muito mais seguidores reais se postassem apenas seus artigos principais. O mesmo se aplica a todas as publicações”. BTW, o Times é a única grande empresa de notícias legada. perder seu cheque até agora.

Além disso, o feed deles é o equivalente no Twitter à diarréia. É ilegível. Eles teriam muito mais seguidores reais se apenas postassem seus principais artigos. O mesmo se aplica a todas as publicações. —Elon Musk (@elonmusk) 2 de abril de 2023

@elonmusk

Agora, por que o NYT foi claramente apontado … bem, parece que Elon foi informado de que eles disseram publicamente que não estariam desembolsando para pagar seu cheque de ouro daqui para frente – algo que todas as empresas irão agora tem que fazer a uma taxa de US$ 1.000/mês.

Eles registraram na semana passada … “Não estamos planejando pagar a taxa mensal pela verificação de nossas contas institucionais no Twitter”. Eles também disseram que também não reembolsariam a maioria dos funcionários por suas próprias contas verificadas … exceto alguns poucos selecionados.

“Também não reembolsaremos os repórteres pela verificação de contas pessoais”, acrescenta o porta-voz do NYT, “exceto em casos raros em que o status verificado seria essencial para fins de relatório”. — Oliver Darcy (@oliverdarcy) 30 de março de 2023

@oliverdarcy

Eles estavam longe de ser as únicas empresas de mídia a dizer algo semelhante, FWIW – CNN, WaPo e LA Times (só para citar alguns) estão planejando fazer a mesma coisa … AKA, não pagar.

No entanto, no que parecem ser tweets excluídos de Elon … ele foi notificado apenas sobre a postura desafiadora do Times, especificamente – e com base nessas capturas de tela dos detetives do Twitter, parece que ele pode ter levado para o lado pessoal e puxou o gatilho neles cedo.

Um suposto tweet dele diz que vai dar às pessoas algumas semanas para fazer a mudança (para pagar US$ 8/mês ou US$ 1.000/mês), mas quando soube que o NYT já havia se empenhado… ele parece ter dito: “OH SIM?!?” Você não saberia – agora o NYT não é verificado.