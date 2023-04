O USMNT pode continuar a seqüência de vitórias consecutivas de dois anos contra a Seleção Mexicana?

Tconfronto do USMNT contra o Seleção Mexicana sempre foi uma questão de honra e respeito, enquanto os jogadores de ambos os lados sempre dão o seu melhor quando se enfrentam. O USMNT está invicto contra o México, desde 2021.

A sequência negativa do El Tri contra os Estados Unidos

A equipe treinada por Gregg Berhalter já conhece o El Tri, e que remonta a 6 de junho de 2021, a Seleção Mexicana espera quebrar a maldição com seu novo GM Diego Cocca no banco nesta quarta-feira em um amistoso no Arizona, embora seguirá a semifinal da Liga das Nações da CONCACAF contra o mesmo adversário.

Os maus resultados do México contra os Estados Unidos começaram há dois anos em Denver, quando o Stars and Stripes venceu por 3 a 2 na final do CONCACAF Liga das Nações e esse foi o início do mal-estar de Tata Martino com a comunidade do futebol mexicano. Nessa partida, o USMNT derrotou o rival com um pênalti na prorrogação marcado por Christian Pulisic.

Dois meses depois, os Estados Unidos derrotaram o México, desta vez na final da Copa Ouro, e logo começaram a clamar pela saída de Martino, ainda que a Copa do Mundo estava fechado.

Os Estados Unidos encerraram o reinado de El Tri sobre a CONCACAF

O Copa Ouro duelo final foi disputado em Nevada e foi um duelo muito acirrado que foi definido no tempo agregado onde tudo parecia que iria para a disputa de pênaltis, mas Miles Robinson deu a vitória aos Estados Unidos faltando dois minutos para o apito final .

A derrota para os Estados Unidos foi muito dolorosa, pois foi a primeira derrota do México para os vizinhos do norte em uma final desde o Copa Ouro em 2007mas foi a segunda derrota consecutiva em partidas do campeonato contra Berhalter e sua equipe.

Mas a sequência ruim não parou por aí, pois ainda se enfrentaram nas eliminatórias da CONCACAF e os Estados Unidos venceram os astecas por 2 a 0 com gols de Pulisic e McKennie. Alguns meses depois veio a revanche, só que desta vez no Estádio Azteca e quando parecia que o El Tri poderia se livrar da paternidade, tudo terminou sem gols e com o grito de “Fuera Tata” a todo volume no Coloso de Santa Úrsula.

Assim, a partida da próxima quarta-feira será vital para a confiança do México e de Diego Cocca para sacudir a hegemonia dos Estados Unidos e provar que ainda pode ser chamado de gigante da CONCACAF.

