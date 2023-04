O vídeo da prisão de Stetson Bennett mostra suas verdadeiras cores, afirmando que sua reputação foi arruinada

Stetson Bennett foi preso em 29 de janeiro em Dallas, Texas devido à embriaguez pública e agora o vídeo da prisão em que ele diz aos policiais que sua reputação está arruinada se tornou viral.

Na noite do incidente, os policiais de Dallas responderam à ligação para o 911 que destacou o ex- Universidade da Geórgia QB por estar muito bêbado e bater nas portas às seis da manhã e que acabou por prendê-lo por embriaguez pública.

O vídeo de Stetson Bennett se tornou viral

A mulher que chamou a polícia estava com medo de Bennett, pois alegou que ele estava fazendo ameaças e poderia ficar violento: “Vou arruinar sua noite se você não abrir a maldita porta”. Isso é o que a mulher disse aos policiais sobre o que o ex-QB disse.

O body cam mostrou o momento em que os policiais de Dallas chegaram ao local e encontrou o QB em um estado inconveniente e não muito cooperativo em responder às perguntas que eles faziam.

De acordo com os policiais, Bennett estava com a identidade de outra pessoa e cheirava a álcool. Ele foi então algemado e colocado na parte de trás da viatura, onde foi conversa foi para o sul.

“A porta se fechou e alguém adormeceu”, disse Bennett. “E agora cinco milhões de pessoas precisam ver, não é? Obrigado, rapazes, por cuidarem de mim. Vocês são os melhores.”

Ele elaborou, “Reputação arruinada. Tudo pelo que trabalhei por 20 anos, arruinado. Mas vocês, rapazes, estão apenas cuidando de mim, não é? Obrigado, senhor.”

Bennet posteriormente abordou o assunto publicamente e pediu desculpas a todos os envolvidos.

“Entendo por que isso não pode acontecer”, disse ele. “Falei com treinadores sobre isso, conversei com GMs. Pedi desculpas à minha família. É por isso que me sinto pior; senti que os decepcionei, porque não importa para onde eu vá agora [people are going to know about it]. Mesmo sem tudo isso, tenho uma obrigação. eu sou o quarto [Stetson Bennett]. Você não pode fazer isso se seu sobrenome for Bennett. Eu sei melhor.”

Mesmo tendo sido preso, Bennet ainda deve se juntar ao draft da NFL este mês.