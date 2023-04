O vídeo de Hiba Abouk beijando outro homem se tornou viral, ela traiu Achraf Hakimi?

Ddias depois que Hiba Abouk pediu o divórcio de Achrafi Hakimium vídeo viral mostrou a esposa do jogador ainda beijando outro homem.

A atriz e modelo tunisiana pretendia ficar com metade da fortuna do jogador de futebol assim que o divórcio fosse arquivado. Porém, para sua surpresa, a maior parte dos bens do jogador está no nome da mãe.então ela não vai ficar muito.

No vídeo viral, Abouk pode ser visto em uma gala beijando outro homem. Embora o vídeo tenha sido gravado há vários anos, as pessoas que o compartilharam novamente afirmam que é recente e que isso foi feito para se vingar do jogador de futebol.

No vídeo A esposa de Hakimi é vista entregando um prêmio junto com o estilista e blogueiro Pelayo Diaz. Durante a apresentação eles se beijam, e embora pudesse ter sido parte do ato de apresentação e antes Abuk e Hakimi conheceu, as pessoas inventam rumores.

Hiba Abouk queria o divórcio de Hakimi antes das acusações de estupro

A Pulse Sports relatou anteriormente que o casamento de Hakimi havia atingido um obstáculo após o Ala marroquino foi acusado de agressão sexual.

Mais tarde, descobriu-se que Hiba Abouk havia feito planos de se separar da estrela do PSG, já que a dupla parou de morar junto por questões de estilo de vida. Abouk preferia que a estrela do PSG passasse mais tempo com ela e seus filhos, mas Hakimi preferia ir a festas e viver um estilo de vida diferente.

No entanto, o jovem de 24 anos não negligenciou seus deveres de pai no tempo em que estiveram juntos.

Hiba Abouk falhou em defender Hakimi depois que a estrela do PSG foi acusada de estupro

Hiba Abouk permaneceu em silêncio nas redes sociais quando surgiram relatos das alegações de estupro de Hakimi. Por fim, a modelo de 36 anos falou em uma entrevista na qual expressou seu choque e constrangimento ao explicar o motivo de sua resposta tardia às acusações.

Em sua conta no Instagram, ela afirmou que vai “estar sempre do lado das vítimas.“