O vídeo de Mike McDaniel surge quando ele era um gandula do Broncos … e os fãs dizem que ele se parece com Pete Davidson!

de Mike McDaniel A ascensão impressionante para se tornar um dos treinadores ofensivos mais destacados da NFL às vezes provou ser desconcertante para os fãs, especialmente porque o treinador principal do Miami Dolphins passou por momentos difíceis como jogador e acabou falhando em chegar à NFL.

McDaniel gastou três anos jogando futebol americano universitário em Yale de 2001-2004 mas logo ficou claro que ele não tinha futuro como jogador profissional. Dele limitações físicas foram atribuídos como uma das principais razões pelas quais ele nunca chegou ao topo. “Eu acho que Mike provavelmente pesava cerca de 150 libras – e ele também não corria muito rápido”, admitiu seu treinador em Yale, Jack Siedlecki, em entrevista ao Athletic.

Apesar de sua evidente falta de força física, ficou claro desde o início que McDaniel tinha um conhecimento e compreensão impressionantes do jogo. Sua consciência tática durante seu tempo como jogador em Yale era evidente e desde então foi revelado que, mesmo como substituto, ele costumava contribuir com ideias e sugestões no vestiário e durante o treinamento. “Ele dizia, ‘Isso não vai funcionar. Olhe para a defesa. E ele estava sempre certo. E eu estava aqui tipo, ele tem um habilidade incrível de entender o jogo apenas para alguém de 20 anos,” explicou Ryan Allen, seu colega de quarto em Yale, ao The Athletic. “E chamando o que os treinadores estavam fazendo de errado. E esses caras estão na casa dos 40, certo? Comecei a pensar: ‘Ele tem uma mentalidade de futebol que eu não tenho, que acho que ninguém mais tem'”, continuou Allen.

A obsessão de McDaniel pelo jogo na verdade começou quando criança com o Denver Broncos e seu tempo como gandula também foi citado como um dos motivos para despertar seu fascínio tático pelo jogo. Na verdade, uma entrevista antiga que ele deu no ‘Broncos Tonight’ depois de conseguir o emprego como gandula enquanto ainda estava no ensino médio ressurgiu recentemente online. “É um sonho tornado realidade”, diz McDaniels no vídeo – um comentário que divertiu particularmente os fãs, já que ele agora é o técnico do Miami Dolphins.

A entrevista ganhou bastante força no Twitter por dois motivos: em primeiro lugar, porque mostra sua ascensão inspiradora de um humilde gandula a se tornar um dos mais impressionantes jovens treinadores da NFL e, em segundo lugar, porque muitos fãs apontaram que ele é o cuspindo a imagem do comediante Pete Davidson no vídeo.