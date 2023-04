“O WhatsApp é o Canal de Vendas Preferido dos E-commerces”

O WhatsApp é o aplicativo que os brasileiros mais abrem durante o dia, e o segundo em que passam mais tempo, de acordo com um levantamento da Mobile Time em parceria com a Opinion Box, realizado no final de 2022. Dada a importância da ferramenta no dia a dia do brasileiro, o aplicativo também se torna uma tecnologia essencial para os negócios, principalmente para aqueles que têm lojas virtuais. No Brasil, 74% das empresas utilizam o WhatsApp como a principal ferramenta de vendas digitais, aponta o Sebrae.

Para o especialista Eduardo Werner, CEO da Wx3, empresa de tecnologia especializada em e-commerce, o WhatsApp é um dos principais instrumentos que revolucionaram as vendas no comércio eletrônico nos últimos tempos. “A troca de mensagem instantânea, sem restrições físicas ou geográficas, possibilitou que as marcas passassem a se relacionar com os clientes de forma mais rápida e próxima, já que a maioria das pessoas está sempre conectada”, explica ele, em comunicado à imprensa.

O aplicativo vem ajudando as empresas diretamente com os processos de experiência do consumidor e com o aumento nas vendas, possibilitando ações como envio de respostas rápidas, soluções de problemas em curto prazo, oferta de produtos ou serviços com detalhes e atendimento personalizado.

Importância do WhatsApp nas lojas virtuais

Na Wx3 e-commerce, o WhatsApp já é um dos principais canais de atendimento ou venda implantados nas lojas virtuais dos clientes. “A empresa acredita que, para o consumidor, é muito mais cômodo acessar um aplicativo que ele já utiliza para realizar outras tarefas do que impor novas formas de contato. Para os negócios, a ferramenta se torna um caminho prático para criar um relacionamento firme e duradouro com o usuário”, explica Werner.

A pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box – Mensageria no Brasil – Janeiro de 2023 aponta que o 80% dos usuários do WhatsApp costumam usar o aplicativo para conversar com empresas. As principais finalidades apontadas são tirar dúvidas/receber informações (83%) e receber suporte técnico (75%).

Além disso, 61% dos usuários estão dispostos a receber promoções no aplicativo. Contudo, é preciso criar mecanismos para evitar a queima desses canais com spam. No WhatsApp, 82% dos usuários já receberam mensagens de pessoas tentando vender produtos ou serviços de empresas para as quais não haviam compartilhado seu número telefônico.

A Wx3 diz que incorporar o WhatsApp ao e-commerce pode trazer diversas outras vantagens para as marcas. Entre elas, destacam-se a excelente forma de comunicação broadcast, sem custos adicionais, com eficácia maior que disparos de e-mails; elevada taxa de conversão, uma vez que é possível divulgar promoções específicas, lançamentos e novidades; e a criação de grupos com interesses em comum, de até 1024 pessoas.

Tudo isso viabiliza relacionamentos mais próximos com os consumidores, com grandes chances de fidelizá-los. Vale destacar o baixo investimento, por não precisar de nenhum software, apenas do gerenciamento adequado.

WhatsApp Pay para empresas

Outro benefício do app para o negócio é que agora é possível receber diretamente por ele, já que a função de pagamentos entre pessoas e empresas foi liberada. O WhatsApp Pay pode ser usado para realizar transferências entre contas do WhatsApp Business. Nesse primeiro momento, somente cartões das bandeiras Mastercard e Visa estão sendo aceitos.

O novo método pode facilitar a relação entre empreendedores que utilizam o WhatsApp para vender, facilitando as transações por meio do aplicativo. Como não tem taxas, o WhatsApp Pay tem chances de conquistar um mercado maior nesse tipo de transação.

Para usar o WhatsApp Pay, o usuário precisa informar um cartão de crédito ou débito no aplicativo, o que exige um cadastro e também a criação de uma senha (é possível optar com autenticação biométrica). O banco do usuário também precisa autorizar o cadastro, o que vai exigir uma autenticação via código enviado por SMS, e-mail ou app bancário. O WhatsApp garante que as informações de cartão são encriptadas.



Já do lado das empresas, será necessário habilitar suas contas para receber os pagamentos feito pelo aplicativo, o que não é muito diferente do que é feito no cadastro de usuários em geral.