O WhatsApp Testa Novo Layout com Mensagens que Não Desaparecem

O WhatsApp está testando uma nova forma de usuários não perderam mensagens que consideram importantes devido ao recurso “Mensagens temporárias”. De acordo com o WABetaInfo, site especializado no aplicativo, a atualização 2.23.8.3 do WhatsApp beta para Android traz um recurso para que os beta testers possam selecionar mensagens específicas para que não sumam.

O recurso já havia sido lançado recentemente, em fevereiro deste ano, mas ele não estava funcionando. Com a nova atualização, aparentemente, os usuários da versão de testes do WhatsApp não estão tendo problemas.

Como você pode ver nesta captura de tela, o usuário pode selecionar a mensagem e clicar no ícone que lembra uma bandeira, impedindo que uma mensagem desapareça. Da mesma forma, se alguém quiser fazer com que uma mensagem desaparecida desapareça novamente, pode escolher o ícone “descontinuar” e a mensagem desaparecerá permanentemente, sem a opção de outra pessoa impedir que ela desapareça novamente.

A capacidade de evitar que as mensagens desapareçam pode ser útil em situações em que os participantes do bate-papo podem precisar consultar uma mensagem posteriormente. Além disso, as pessoas ainda têm controle sobre o desaparecimento de suas mensagens: se alguém impediu que suas mensagens desaparecessem e você ainda deseja que elas desapareçam, basta escolher a ação “descontinuar” para fazê-las desaparecer novamente. Depois de fazer isso, ninguém mais poderá usar a ação “manter” nessas mensagens.

Novo design?

Faz um tempo que o WhatsApp não recebe uma repaginada em sua interface, o que faz parte de sua base de usuários acreditar que o layout atual está desatualizado e não tão amigável quanto poderia ser após as recentes atualizações do Android. Os usuários também pediram uma forma mais moderna e intuitiva de navegar no aplicativo, facilitando e agilizando o acesso a recursos importantes como chats, chamadas, comunidades e status, semelhante ao aplicativo iOS.

Como resultado dessas solicitações de usuários, o WhatsApp começou a desenvolver uma interface aprimorada para o app, que inclui uma barra de navegação inferior, conforme a imagem ao lado. A notícia foi revelada pelo WABetaInfo após a última atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.8.4.

A expectativa é que a barra de navegação inferior torne mais fácil para os usuários navegar entre as diferentes seções do aplicativo, pois elas seriam facilmente acessíveis na parte inferior da tela. Isso tornaria o layout do app parecido com o do usado no iPhone, facilitando a experiência de quem sai de um sistema operacional para o outro.

WhatsApp avança em conversas bloqueadas por senha

O WhatsApp já vinha trabalhando em uma forma de trazer um recurso para permitir que os usuários bloqueiem o acesso de conversas específicas, seja por senha ou por algum desbloqueio biométrico. A novidade agora é que a atualização 2.23.8.5 do WhatsApp beta para Android mostra um novo botão para ativar a função.

Como você pode ver na captura de tela ao lado, será possível escolher quais chats bloquear diretamente em suas informações de chat, pois uma nova opção aparece nesta seção. Depois de bloquear um chat, ele é listado na seção “Conversas bloqueadas” e seu ponto de entrada estará localizado na lista de chat.



A capacidade de bloquear chats fornece um nível extra de privacidade para conversas confidenciais, pois permite que os usuários protejam suas mensagens contra acesso não autorizado. Além disso, esse recurso definitivamente ajuda a manter a privacidade da mídia, garantindo que todos os arquivos de mídia, como fotos e vídeos, compartilhados em um bate-papo bloqueado não sejam salvos automaticamente na galeria do dispositivo.

A medida é mais uma forma de trazer privacidade aos usuários do app. Apesar da maioria dos sistemas operacionais permitirem que o acesso a determinados aplicativos seja bloqueado, bloquear conversas específicas pode ser mais interessante para o usuário.