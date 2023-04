O zumbi coreano responde ao desafio de Max Holloway: ‘A qualquer hora, em qualquer lugar’

“The Korean Zombie” e Max Holloway podem se encontrar na noite da luta em breve.

Em uma postagem no Instagram na segunda-feira, Chan Sung Jung respondeu a Holloway fazendo uma homenagem respeitosa a ele após a vitória de Holloway sobre Arnold Allen na luta principal do UFC Kansas City no fim de semana passado.

Jung está totalmente dentro, dizendo em um videoclipe: “Holloway! Se você quiser lutar comigo, a qualquer hora em qualquer lugar! Vamos, irmão!”

Veja a postagem de Jung abaixo.

Jung está na prateleira lidando com lesões desde a derrota por nocaute técnico para o campeão dos penas Alexander Volkanovski no UFC 273 em abril de 2022. O lutador de 36 anos falou sobre a possibilidade de aposentadoria, com o objetivo de competir pela última vez em sua terra natal. Coreia do Sul.

No sábado, Holloway falou com reverência ao discutir uma possível luta com o lutador favorito dos fãs.

“Esse é o único cara no meu tempo com os caras mais velhos que eu não consegui lutar”, disse Holloway. “Eu adoraria essa luta. Há uma briga no maldito país do meu agente, a Austrália – a Austrália deve acontecer em algum momento. Não sabemos quando. E se o Zumbi Coreano quiser, ele pode conseguir. Eu adoraria lutar com ele. Esse é um dos caras que eu tenho crescido e assistido.

“Estou meio que viajando, como ainda não brigamos? Como não brigamos? Se esse é um dos caras, então é um dos caras. Adoraria lutar e dividir o octógono com ele. Ele é um dos OGs que eu não consegui lutar ainda. Surgimos na mesma época e não brigamos entre si, então se é isso, é isso.”

Holloway e Jung emergiram como estrelas na divisão peso-pena do UFC durante a década de 2010, mas em nenhum momento eles foram marcados para enfrentar outro. Se a saúde permitir, parece que agora é a hora de fazer uma briga entre os dois acontecer.

A postagem de Jung também apresentava a seguinte legenda: