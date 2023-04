Oakland, a cidade amaldiçoada dos esportes: da ‘fuga’ de Curry à fuga de todos os seus times

EUEm cinco anos, tudo desmoronou. O desporto, cada vez mais habituado a prazos curtos e projetos de curta duração, viu desaparecer um dos seus redutos em apenas cinco anos. De ter o pavilhão mais ensurdecedor e brutal de todo o basquete, ao silêncio. Essa é a realidade de Oakland, na área da baía de São Francisco, cidade amaldiçoada pelos esportes.

O Oakland Athletics (MLB, beisebol), com tradição dada por figuras como Lefty Grove -1950s- ou Rickey Henderson -80s e 90-, anunciaram sua mudança para Las Vegas. Terceiro grande time com raízes na cidade a mudar em cinco anos, após a saída do Golden State Warriors para São Francisco – a partir de 2019 – e o invasores (NFL) para Las Vegas – a partir de 2020. De uma só vez, sem ligas principais – o que aconteceu?

Oakland forma um coquetel perigoso. Mercado pequeno, administração de uma cidade que não vê os esportes como o principal veículo de desenvolvimento e oposição de locais prósperos, especialmente Las Vegas.

O guerreiros abriu esse caminho, percebendo que Oakland não estava tirando vantagem de seu status como uma nova franquia esportiva. San Francisco ofereceu-lhes um terreno, um pavilhão para gerar empregos e o conceito esportivo geral.

“Estávamos procurando uma proposta de entretenimento global”, contou Joe Lacob, o seu dono. O novo Chase Center era o destino deles, e lá eles venceram, continuam na vanguarda do esporte e são um empate para quem vai aos seus jogos.

A eles se juntaram os Las Vegas Raiders. Uma franquia que já havia mudado de ares de Los Angeles, mas quebrou a tradição em Oakland. O problema era estrutural, com a administração da cidade se recusando a reformar o envelhecido Oakland Coliseum. “Não temos $ 400 milhões sobrando;” confessado Libby Schaaf, ex-prefeito da cidade. “Não podemos gastar dinheiro público em um novo estádio”, acrescentou.

Essas deficiências estruturais na cidade atingem repetidamente. A mesma coisa com o Atletismo. O estádio precisa de reformas urgentes – é o mesmo que pertenceu ao invasores – A MLB decidiu pressionar por um novo prédio em 2024, mas a cidade não dá um passo. Não há projeto de reforma, e Las Vegas, que precisa desesperadamente de esportes, preparou um projeto perfeito.

“Estivemos trabalhando por seis anos para aprovar nossa visão do estádio. Mas, no final, não foi rápido o suficiente. Estamos a sete ou oito anos de poder tê-lo em Oakland. Las Vegas nos oferece outras coisas e a MLB aprova”, disse Dave Kaval, presidente da equipe. Cansados ​​do baixo atendimento, de um mercado pequeno e de um estabelecimento antigo… eles fazem as malas.

É uma linha comum de desastre. Uma cidade que não quer investir em uma reivindicação de entretenimento e o canibal que é o esporte americano não faz prisioneiros. Vegas aposta, Vegas ganha. Oakland, entretanto, perde toda a sua cultura esportiva.