Oakland A’s compra terreno para novo estádio em Las Vegas

Tele Oakland Athletics assinaram um acordo vinculativo para comprar um terreno para um novo estádio com teto retrátil em Las Vegas, depois de não conseguirem construir um novo local no área da baía.

presidente da equipe Dave Kaval disse na noite de quarta-feira que a equipe finalizou um acordo na semana passada para comprar o local de 49 acres onde o A’s planeja construir o estádio perto da Las Vegas Strip com capacidade de 30.000 a 35.000.

Os A’s trabalharão com Nevada e Condado de Clark em uma parceria público-privada para financiar o estádio. Kaval disse que os A’s esperam abrir caminho no próximo ano e esperam se mudar para sua nova casa até 2027.

“É obviamente um grande marco para nós”, disse Kaval. “Passamos quase dois anos trabalhando em Las Vegas para tentar determinar um local que funcione para uma casa de longo prazo. Identificar um local e ter um contrato de compra é um grande passo.”

O A’s estava procurando uma nova casa há anos para substituir o desatualizado e degradado Oakland Coliseum, onde o time joga desde que chegou de Kansas City para a temporada de 1968. Eles tentaram construir um estádio em Fremont e San Jose antes de mudar sua atenção para a orla de Oakland.

Las Vegas seria a quarta casa de uma franquia que começou como o Philadelphia Athletics de 1901-54.

“Estamos voltando toda a nossa atenção para Las Vegas”, disse Kaval. “Estávamos em caminhos paralelos antes. Mas estamos realmente focados em Las Vegas como nosso caminho para encontrar um futuro lar para os A’s.”

O comissário Rob Manfred disse em dezembro que o A’s não teria que pagar uma taxa de realocação se o time se mudasse para Las Vegas.

“Já passamos de qualquer prazo razoável para a situação em Oakland ser resolvida”, disse Manfred na época.

O prefeito de Oakland, Sheng Thao disse em um comunicado que estava desapontada por os A’s não terem negociado com a cidade como um “verdadeiro parceiro”.

“A cidade foi além em nossas tentativas de chegar a termos mutuamente benéficos para manter o A’s em Oakland”, disse ela. “Nos últimos três meses, demos passos significativos para fechar o negócio. No entanto, está claro para mim que o A’s não tem intenção de ficar em Oakland e simplesmente está usando esse processo para tentar extrair um acordo melhor. de Las Vegas. Não estou interessado em continuar jogando esse jogo – os fãs e nossos residentes merecem mais.

“Estou incrivelmente orgulhoso do que realizamos como cidade, incluindo a garantia de um local totalmente autorizado e mais de US$ 375 milhões em novos investimentos em infraestrutura que beneficiarão Oakland e seu porto nas próximas gerações. Em uma época de déficits orçamentários, recuso-me a comprometer a segurança e o bem-estar de nossos residentes. Diante dessas realidades, estamos encerrando as negociações e avançando em alternativas para a reconstrução do Howard Terminal.”

O A’s seria apenas o segundo time da MLB a mudar de cidade em mais de meio século

Desde que os Senadores de Washington se tornaram o rangers do Texas em 1972, o único time a se mudar foi o Montreal Expos, que se tornou o Washington Nationals em 2005.

O aluguel do A’s no Coliseu expira após a temporada de 2024. O A’s tem lutado para atrair fãs ao Coliseu nos últimos anos, já que o proprietário John Fisher cortou a folha de pagamento e muitas das estrelas mais conhecidas do time foram negociadas.

Oakland teve a menor folha de pagamento do dia de abertura no beisebol, com $ 58 milhões – menos do que os salários combinados dos arremessadores do Mets Max Scherzer e Justin Verlanderque empatou na liga principal de $ 43,3 milhões.

A equipe está com 3-16 nesta temporada e foi superada por 86 corridas – a pior marca em 19 jogos desde 1899. A média de público em 12 jogos em casa nesta temporada é de 11.027 para a marca mais baixa nas ligas principais e menos da metade da liga. média de cerca de 27.800. O A’s não atrai 2 milhões de torcedores em casa desde 2014 – seu único ano alcançando a marca desde 2005.

Se os A’s deixarem Oakland, a cidade com uma rica tradição esportiva não teria grandes times profissionais de esportes, com os Raiders da NFL se mudando para Las Vegas em 2020 e os Warriors da NBA se mudando para San Francisco em 2019.

“Sabemos que é uma mensagem difícil para nosso pessoal em Oakland”, disse Kaval. “Obviamente, somos gratos por todo o trabalho árduo que foi feito na orla. Mas não conseguimos obter sucesso ou progredir o suficiente.”

Las Vegas rapidamente se tornou uma meca dos esportes depois de anos sendo considerada uma pária por causa de seus laços com a indústria do jogo. Com jogos de azar legalizados em grande parte do país, a cidade agora poderia ter um time de beisebol para se juntar ao Golden Knights da NHL, que começou como um time de expansão em 2017 e o invasores.