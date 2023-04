Odel Beckham Jr. Festas com Lamar Jackson no LIV depois de se juntar aos Ravens

Odel Beckham Jr. dar Lamar Jackson já estão se conectando fora do campo … os dois astros da NFL chegaram à boate LIV em Miami Beach depois que OBJ assinou um contrato multimilionário com os Ravens.

Odell estava visivelmente no momento, se divertindo depois de assinar o contrato de US $ 15 milhões por um ano (poderia chegar a US $ 18 milhões).

Lembre-se, o MVP da NFL de 2019 revelou que pediu uma troca no início deste mês, depois de não conseguir chegar a um acordo lucrativo e de longo prazo com os Ravens.

Antes de bater no LIV, OBJ, de boné dos Ravens, anunciou a novidade nas redes sociais… vestindo o filho, Zydn na camisa nº 8 dos Ravens de Jackson, com a palavra “Flock” como legenda.

Jackson parabenizou Beckham publicamente por assinar com os Ravens … postando uma foto no IG dos dois no que parece ser uma ligação do FaceTime com a legenda #TRUZZ.