Odel Beckham Jr. Nomeado suspeito em investigação de assalto, WR nega acusações

Odel Beckham Jr. foi apontado como suspeito em uma investigação de agressão depois que uma mulher foi à polícia alegando que o astro da NFL colocou a mão em volta do pescoço dela em um hotspot de LA, mas o Ravens WR afirma que as alegações são falsas.

Entramos em contato com Delilah para comentar. John Terzian, proprietário do hotspot de LA, nos disse… “Fomos contatados sobre uma investigação e revisamos os vídeos, a alegação é falsa. Não há evidências de que essa pessoa esteja na área onde ela afirma que o incidente ocorreu.”

As alegações vêm poucos dias depois de OBJ foi anunciado como o mais novo wide receiver do Baltimore Ravens … assinando um contrato de um ano no valor de até US $ 18 milhões.