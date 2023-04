Odell Beckham Jr. mais perto do que nunca de se juntar a Aaron Rodgers no Jets

NFL wide receiver agente livre Odell Beckham Jr.. vai visitar o Jatos de Nova York na segunda-feira para fazer um exame físico, falar do que é um Aaron RodgersO ataque liderado por ele seria e como ele se encaixaria nesse sistema.

Beckham, 30, não jogou uma partida na liga desde que saiu Super Bowl LVI com um ACL esquerdo rasgado. Ele ganhou um anel com o Los Angeles Ramsmas não conseguiu encontrar o valor que procura ao falar com as equipes.

Odell Beckham Jr. é escoltado pela polícia pelo aeroportoTwitter @_MLFootball

Rodgers, 39, quase certamente está deixando o Green Bay Packers para assinar com os Jets e pediu especificamente a Nova York para ir atrás do OBJ.

Jets já contratou o ex-Packers WR Allen Lazard para apaziguar Rodgers, bem como Mécole Hardman. Beckham Jr. entraria em uma sala lotada de wide receivers enquanto recuperava o ritmo.

Beckham conversou recentemente com várias equipes, incluindo os Jets, no Reunião Anual da Liga em 28 de março, mas não conseguiu chegar a um acordo com ninguém.

Recuperação de lesão de Odell Beckham Jr.

O físico é o elemento mais importante da visita do OBJ aos Jets. Se ele não estiver saudável o suficiente, eles não vão contratá-lo ou pagar o que ele exige, mas já houve relatos de que ele está no auge do físico.

Rodgers, por sua vez, espera o máximo possível para informar o público sobre sua decisão, embora o gerente geral do Jets joe douglas está confiante de que o quatro vezes MVP da liga se juntará ao New York.

Novato ofensivo do ano Garrett Wilson será quem mais se beneficiaria jogando ao lado de armas veteranas como Rodgers e OBJ.

Beckham, que foi peça-chave para o Rams vencer um Super Bowl, tem 7.367 jardas recebidas na carreira e 56 touchdowns em 531 recepções na carreira.