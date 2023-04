Oferta de Emprego: Vagas de Trabalho Digitais no Estado de Minas Gerais e Remotas no Framework Digital.

Confira agora mesmo quais são as vagas disponíveis e não perca tempo!

A Framework Digital, companhia que conta com mais de 11 anos de mercado e sólida experiência em tecnologia e serviços na transformação digital, está procurando profissionais que possam preencher seu time em Minas Gerais. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de BI – Pleno – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Analista de Conteúdo e Marketing – (Presencial) – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Arquiteto(a) de Soluções – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Arquiteto(a) de Soluções II – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Belo Horizonte – MG e Remoto – Banco de talentos;

Desenvolvedor(a) .NET Sênior – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo: Desenvolvimento de funcionalidades no Back-End; Realizar criação de novas funcionalidades, desenvolvimento e manutenção de aplicações.

Mais sobre a Framework Digital e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Framework Digital, é válido frisar que trata-se de um player de atuação nacional e internacional especializado na mobilização ágil de squads de TI e no ciclo contínuo de transformação digital em marcas de sucesso.

Isto é, a Framework atua solucionando desafios em médias e grandes empresas com uma cultura pautada por resultados sólidos e foco em inovação. Além disso, fundada em 2007, a empresa já soma 15 anos de experiência e comprometimento no mercado.

