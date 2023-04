Oferta Especial de Dia das Mães: Viagens Internacionais à sua Espera!

O Banco do Brasil lançou uma promoção especial para comemorar o Dia das Mães, que está em vigor até o dia 31 de maio. A promoção, intitulada “Você e sua mãe na mesma vibe”, oferece aos participantes a chance de ganhar uma das quatro viagens internacionais para destinos incríveis, como Cairo, Barcelona, Machu Picchu e Tóquio. Além disso, a promoção também oferece 5 mil vales-compra no valor de R$ 300.

Para participar, os interessados devem se cadastrar na campanha até o dia 31 de maio. Os vencedores serão escolhidos por sorteio e terão a oportunidade de escolher o destino que desejam visitar com suas mães, sem nenhum custo adicional.

Mais informações sobre a promoção

Para participar da promoção de Dia das Mães do Banco do Brasil intitulada “Você e sua mãe na mesma vibe”, é necessário realizar compras no Shopping BB, disponível no aplicativo para Android e iOS. A cada R$ 50 em compras, o participante recebe um cupom para concorrer a uma das quatro viagens internacionais. Depois de realizar as compras, é preciso fazer o cadastro no site da promoção, escolher um dos destinos e aguardar o sorteio.

Vale destacar que, para participar da promoção, é preciso ser correntista do Banco do Brasil e realizar o cadastro no site. No entanto, caso a pessoa não seja correntista, é possível abrir uma conta 100% digital pelo aplicativo e participar da promoção.

Além disso, é possível aumentar as chances de ganhar uma das viagens indicando um amigo para participar da campanha. A cada pessoa indicada que realizar uma compra de, no mínimo, R$ 50 e se cadastrar na promoção, o participante recebe cinco cupons extras para concorrer aos prêmios. De acordo com o regulamento da campanha, não existe um limite de indicações, ou seja, quanto mais amigos indicar, maior a chance de ganhar.

Outra forma de aumentar as chances de ganhar uma das viagens é utilizando o cartão Ourocard em compras no Shopping BB. Nesses casos, ao invés de receber apenas um cupom a cada R$ 50 em compras, o participante recebe dois bilhetes para concorrer aos prêmios. Todas as informações sobre a promoção estão disponíveis no site da campanha do Banco do Brasil.

Veja como abrir uma conta corrente no Banco do Brasil

Com a Conta Corrente no Banco do Brasil os usuários têm acesso a todos os produtos e serviços da instituição, como o cheque especial, PIX, cartão de crédito, empréstimos com condições especiais, investimentos, e seguros.

Para abrir uma Conta Corrente no Banco do Brasil de forma digital, é muito simples. Basta fazer o download do aplicativo BB na loja de aplicativos do smartphone, abrir o App e selecionar a opção “Quero ser cliente”.

Em seguida, será preciso informar o CPF e clicar em “Produtos para você”. Por fim, basta escolher a opção “Conta Digital” e seguir as orientações que aparecem na tela. Ao abrir uma conta é importante lembrar de ter em mãos os documentos de identificação como RG ou CNH, pois será necessário enviar fotos deles e também uma selfie. Após seguir os passos citados acima, a conta corrente no Banco do Brasil pode começar a ser utilizada.