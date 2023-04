Offset lutando com o controle de qualidade da gravadora pelos direitos de trabalho solo

Desvio está tomando uma sugestão de Taylor Swiftporque ele está brigando com sua própria gravadora sobre a propriedade de suas gravações solo.

O rapper do Migos está no meio de uma amarga guerra legal com a Quality Control Music e, de acordo com novos documentos legais, obtidos por TMZ Hip-Hopa saga começou em 2013, quando a Offset concordou em produzir discos solo para a gravadora.

As coisas estavam indo muito bem até 2015, quando Offset afirma que o Quality Control entrou em um acordo separado com a Capitol Records – o resultado foi que a QC acabou possuindo 100% de quaisquer futuros discos solo de Offset criados entre 2018 e 2023. Voltaremos para isso.

Em resposta, apresentada por seu advogado Bryan FreedmanOffset afirma que tudo mudou em 2021, quando ele e QC se separaram e firmaram um novo acordo onde recuperou o controle de seu trabalho solo para tudo que produziu de janeiro de 2021 em diante.

No entanto, o controle de qualidade diz que não é tão rápido … a gravadora afirma que ainda detém os direitos da música solo de Offset com base no acordo anterior com a Capitol Records, um argumento que Offset agora insiste que é ridículo.

A maneira como Offset vê … QC abriu mão dos direitos de CONFIRA quando fechou o novo contrato com ele em 2021, e ele sozinho controla seus masters solo a partir desse ponto.

Obviamente, há muito dinheiro em jogo nessa disputa, que está chegando aos tribunais… e é difícil não comparar a situação com o que vimos no passado com Taylor brigando com sua antiga gravadora.