OKC Thunder nocauteia Pelicans e enfrentará Timberwolves pela 8ª cabeça-de-chave do West

Shai Gilgeous-Alexander destacou sua noite de 32 pontos com um salto de linha de base e quatro lances livres de embreagem nos 29 segundos finais, o Oklahoma City Thunder venceu o New Orleans Pelicans por 123-118 na noite de quarta-feira para permanecer vivo no Conferência Oeste torneio de entrada.

SGA agora tem 10 vitórias na carreira contra o pelicanoso máximo que o armador tem contra qualquer time.

Josh Giddey fez 31 pontos, 10 assistências e nove rebotes para o Oklahoma City, o único time da Conferência Oeste que ainda joga com um recorde de derrotas.

A derrota eliminou o nono cabeça-de-chave pelicanos enquanto 10ª semente Cidade de Oklahoma avançado para jogar em Minnesota na noite de sexta-feira pelo direito de entrar nos playoffs da NBA como oitavo cabeça-de-chave.

Shai Gilgeous-Alexander apareceu com essa roupa chamativa antes do jogo contra o New Orleans.

Brandon Ingram marcou 20 de seus 30 pontos no segundo tempo, incluindo uma cesta de 3 pontos com 4,3 segundos restantes para dar aos Pelicans uma pequena chance de voltar.

Mas depois que Gilgeous-Alexander acertou dois lances livres, Herbert Jones jogou fora um passe de entrada, praticamente selando o destino de New Orleans.

Lu Dort marcou 27 para o Thunder, incluindo um par de lances livres com 6,2 segundos restantes.