Olho D’Água Grande (AL) abre concurso para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura do município de Olho D’Água Grande, no estado de Alagoas, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diferentes cargos dentro da administração pública, sobretudo na área da saúde.

Os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 4.725,28 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Bahia.

Vagas e salários Olho D’Água Grande – AL

Ao todo, a Prefeitura de Olho D’Água Grande – AL oferece 30 vagas para contratação imediata.

Desse total, 14 são destinadas para candidatos com nível fundamental, quatro para cargos de nível médio ou técnico e 12 para carreiras de nível superior.

Confira todas as oportunidades a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar de serviços gerais – 6 vagas;

Gari – 4 vagas;

Vigilante – 4 vagas.

Nível médio/técnico

Auxiliar de enfermagem – 2 vagas;

Assistente administrativo – 2 vagas.

Nível superior completo

Médico – 2 vagas;

Psicólogo – 1 vaga;

Dentista – 1 vaga;

Enfermeiro – 2 vagas;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Biomédico – 1 vaga;

Assistente social – 1 vaga;

Farmacêutico – 1 vaga;

Educador físico – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Olho D’Água Grande – AL variam entre R$ 1.320,00 a R$ 4.725,28 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salário de R$ 1.320,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários vão de R$ 1.320,00 a até R$ 1.740,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior ficam entre R$ 1.740,00 a R$ 4.725,28 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Requisitos básicos para investidura no cargo

Serão exigidos dos candidatos, para nomeação e posse, os originais e respectivas fotocópias, para autenticação, dos seguintes documentos:

Carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, de casamento ou de divórcio, se for o caso;

Diploma de Nível Superior e Registro no Conselho, para os cargos que foram solicitados em seus requisitos no Quadro II;

Certificado de Conclusão de Ensino Médio, Certificado de Conclusão de Curso Técnico e Registro no Conselho para os cargos que foram solicitados em seus requisitos;

Título de eleitor e dos comprovantes de votação do último pleito ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral;

Ato de exoneração ou cópia do requerimento no ato da posse para o candidato que ocupe cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal;

Declaração de bens;

PIS/PASEP;

Declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados;

Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino;

Três fotos 3×4;

Comprovação de residência atual (para todos os cargos);

Certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Federal.

Inscrições Olho D’Água Grande – AL

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Olho D’Água Grande – AL têm até o dia 8 de maio de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Bahia.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso Olho D’Água Grande – AL

O concurso público para a Prefeitura de Olho D’Água Grande – AL contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 9 de julho de 2023.

O prazo de validade do concurso da Prefeitura de Olho D’Água Grande será de dois anos, contados da data da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da administração municipal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.