Olivia Culpo estava solteira no Coachella, esqueceu o anel de noivado de Christian McCaffrey e foi paquerada por um homem

olivia culpado participou do Coachella festival de música, mas ela deixou o anel de noivado dado a ela por Christian McCaffrey em casa, isso lhe causou um grande problema quando um homem flertou com ela.

A ex-Miss Universo contou em um vídeo em sua conta no Tik Tok, que enquanto estava no Coachella, um homem a abordou para falar com ela, momento que foi incômodo, mas que no final ela conseguiu sair.

“Eu vou dizer, porém, não usar seu anel pode causar problemas,” Culpo disse durante um vídeo TikTok “prepare-se comigo” no domingo.

“Ontem, fui abordado. O cara disse: ‘Eu conheço você, vi você na festa do Super Bowl.’

“… Ele é como, ‘Qual é o seu nome?’ Então eu dei meu nome a ele e então ele procurou meu Instagram… ele não me seguiu nem nada e ele definitivamente viu que eu estava noivo e disse, ‘Ah, tchau.'”

“Eu literalmente pensei que ele iria roubar você”, disse o assistente de Culpo ao fundo. “Eu estava a um centímetro de seu rosto apenas no caso.”

“Vocês podem acreditar que eu sou uma mulher noiva?” ela disse antes de gritar animadamente.

roupa de Olivia Culpo

olivia culpado não perdeu tempo entrando no espírito nupcial após seu noivado com a estrela da NFL Christian McCaffrey no início deste mês, vestindo um conjunto branco da cabeça aos pés enquanto participava do Coachella 2023 no fim de semana.

“Ela está dando namorada-cella”, ela legendou um post no Instagram mostrando fotos da roupa sexy de renda.

A modelo de 30 anos mostra dois sinais da paz para a câmera na primeira foto enquanto ostenta um sutiã de renda branca da Zimmermann , e adiciona uma saia branca curta da mesma marca , com alças de renda penduradas para formar uma cauda.