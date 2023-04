Olivia Dunne comemora o top 4 da ginástica LSU, por que ela não competiu?

LSU ginástica concluiu o Final do Campeonato da NCAA de 2023 com um quarto lugar no sábado à tarde na Dickies Arena no Texas e Olivia Dunne compartilhou uma história no Instagram dela mesma com o troféu, apesar de não competir.

Dunne, 20, não compete desde 31 de março, durante a segunda rodada das regionais da NCAA, em meio a uma série de lesões que a mantiveram afastada durante a maior parte da temporada.

Olivia Dunne e sua dança espetacular em comemoração à vaga na semifinal da NCAA de sua equipetik tok

Ela fez o aquecimento para a disputa do título nacional, mas não viu ação, assim como nas semifinais.

treinador de ginástica LSU jay clark não deu crédito aos ferimentos por sua ausência e se recusou a comentar sobre seu estado.

Parecia que Dunne iria substituir os feridos KJ Johnsonque quebrou o pé, mas não se concretizou.

Como é Olivia Dunne quando menino?

A explicação mais provável de por que Dunne não competiu é que ela atualmente não tem talento para atuar em alto nível.

Apesar de não ter vencido na reta final da temporada, Dunne continua a aumentar seu enorme público online, tornando-se viral recentemente com um vídeo de como ela seria quando menino.

Dunne é a atleta universitária mais seguida nas mídias sociais, com mais de 11 milhões de seguidores combinados em todas as suas plataformas.

Ela até desenvolveu uma treta online com o modelo IG Breckie Hill isso só a fez roubar mais manchetes.