Olivia Dunne e seus companheiros de equipe da LSU comemoram em grande estilo enquanto avançam para as semifinais da NCAA

esporte LSU está no auge de seus poderes no momento. A equipe feminina de basquete conquistou seu primeiro campeonato nacional no domingo, enquanto A equipe de ginástica de Livi Dunne também teve motivos para comemorar ao confirmarem seu lugar no Semifinais da NCAA.

Dunne foi às redes sociais para comemorar o incrivelmente bem-sucedido fim de semana do esporte. Ela carregou uma história que homenageou a impressionante vitória do time de basquete feminino com a legenda “um grande dia para ser um tigre”.

Foi logo seguido por outra história do ccenas malucas do vestiário da equipe de ginástica, em que toda a equipe podia ser vista gritando e jogando garrafas de água– como se fossem champanhe – por toda parte. A equipe estava literalmente pulando de alegria depois de dar um passo mais perto do maior prêmio de todos.

O LSU equipe de ginástica, que atualmente estão em sexto lugar, confirmaram sua progressão da final regional da NCAA Denver para o campeonato da NCAA de 2023 após atingir uma pontuação total de 197.750 na Magness Arena.

“NATTY BOUND”, foi a legenda que acompanhou o vídeo das celebrações exaltadas. A vida não poderia estar melhor para Dunne agora!