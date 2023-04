Olivia Dunne impressiona com seu treino mais sexy até agora: “Ela sabe o que está fazendo”

Olivia Dunne é um fenômeno nos Estados Unidos não só por causa dela grandes habilidades atléticas, mas também porque ela é uma das maiores estrelas do TikTok por aí.

Dunne participou recentemente do campeonatos de ginástica da NCAA, conseguindo ajudar sua equipe LSU a terminar um muito respeitável quarto lugar. Perder um pódio por pouco não a desencorajou, muito pelo contrário. A estrela da faculdade não teve dias de folga, pois ela continua a trabalhar duro na academia para garantir que ela coloque as mãos no prêmio da próxima vez.

Dela 7,4 milhões de seguidores no TikTok enlouqueceu depois O último treino ousado de Dunne, no qual ela postou um vídeo de si mesma pulando filmado de um ângulo de câmera bastante atrevido.

Seu visual também chamou a atenção, já que a ginasta usava uma regata branca e shorts de ginástica cinza enquanto exibia todas as suas proezas atléticas.

O esforço de Olivia foi amplamente aplaudido e comemorado com muitas reações e comentários nas redes sociais. “Ela sabe o que está fazendo” ou “Ela é muito boa nisso” foram alguns dos principais comentários.