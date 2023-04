Olivia Dunne mexeu com a parte errada do corpo, Sydney Smith defende mulheres com peito grande

Olivia Dunne, que já foi uma ginasta famosa, falou abertamente sobre Becky Hill e disse algumas coisas sobre a ‘figura de uma ginasta, infelizmente, ela mencionou que mulheres com peito maior tinham mais dificuldade em praticar o esporte.

Olivia Dunne foi criticada por Sydney Smith

Embora Sydney Smith não tenha mencionado Dunne pelo nome, o que ela disse foi em resposta ao discurso de Lyvii, como ginasta, Smith não concordou e fez o que pareceu à internet um ponto válido, já que sua resposta via TikTok se tornou viral e ganhou alguma força.

Smith mencionou que há diversidade entre o corpo das ginastas, daí os diferentes estilos de execução do esporte.

“Não sei por que isso foi mencionado em primeiro lugar, mas meio que me fez rir, porque isso não é verdade”, disse Smith.

“Tem sido meio tóxico porque as meninas sentem que precisam ter uma certa aparência para serem boas no esporte “, continuou ela. “Não importa o quão pequeno, grande ou alto você seja, você ainda pode ser bom na ginástica@.

Olivia Dunne tem briga aparente com Breckie Hill e Sydney Smith

“Colocar na cabeça dos jovens atletas que eles não podem fazer saltos mortais ou dar uma volta completa porque têm um peito maior é horrível.“

Enquanto isso, Breckie Hill fez um nome para si mesma por ser conhecida como “Livvy com canhões.” Significando que Olivia Dunne não gostou que as pessoas a comparassem com o LSU estrela.