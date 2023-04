Olivia Dunne usa chapéu de cowboy, canta country e mostra pernas incríveis em último TikTok

Olivia Dunne está de volta com outro TikTok. A sensação da mídia social mais uma vez surpreendeu os fãs com outro lindo vídeo, desta vez com um toque de música country.

No último clipe, que já acumulou um quarto de milhão de visualizações em poucas horas, Dunne pode ser visto vestindo o que parece ser um roupa ‘western’, com chapéu de cowboy e botas.

O atleta da LSU imita uma música da estrela country, Morgan Wallen, que nos últimos dias tem recebido muitas críticas depois de cancelar um show no último minuto no domingo no Ole Miss – ele supostamente havia perdeu a voz e, portanto, não pôde se apresentar.

O incidente não mudou a opinião de ‘Livi’ sobre o cantor, como evidenciado por ela cantar junto, em seu estilo sexy, a música dele.

“Olá menina”, comentou uma fã, ao que Olivia respondeu: “olá parceiro”. “Ginasta ou Cowgirl… Você está sempre linda!!” disse outro usuário.