Olivia Dunne vs. Rivalidade épica de Breckie Hill: Por que esses dois estão um contra o outro?

LSU ginasta Olivia Dunne encontrou-se no meio de uma briga de mídia social com a personalidade da internetBreckie Hille o drama entre os dois chamou a atenção dos fãs e da mídia.

A rivalidade parece ser baseada em seus Semelhança impressionante um ao outro. Ambas as mulheres são loiras e têm mais ou menos a mesma idade, e suas atividades consistentes em Instagram e TikTok é onde os fãs começaram a notar as semelhanças. Dunne tem mais de 7,4 milhões de seguidores no TikTok e 3,9 milhões de seguidores no Instagramenquanto Colina acabou de 2,2 milhões de seguidores no TikTok e 851.000 Instagram seguidores.

No entanto, enquanto Dunne tornou-se um milionário graças a ela carreira de ginástica e NADA negócios, Hill se apresentou como uma personalidade da internet, com uma OnlyFans conta. Essa grande diferença em suas carreiras pode ser uma das razões pelas quais Colina decidiu lutar contra o estudante-atleta mais querido do país.

Por que Breckie Hill está em vez de Olivia Dunne?

O drama começou quando os fãs começaram a comentar sobre sua semelhança, levando Hill a postar imagens que parecia semelhante para Dune. No entanto, Dunne desde então bloqueado Hill, supostamente devido a comentários vulgares em suas seções de comentários. Hill disparou contra Dunne, inclusive alegando que ela é má pessoalmente, mas depois admitiu que era tudo para ver e ela não iria realmente tapa Dunne.

Isso é obscuro por que Hill tem uma vingança contra Dunne. Alguns especulam que é porque Hill ficou famosa por se parecer com Dunne, e ela pode estar tentando ganhar mais tração para seu conteúdo. Outros acreditam que Hill é simplesmente ciúmes do sucesso e popularidade de Dunne.

Independentemente do motivo, a rivalidade entre Dunne e Hill atraiu a atenção dos fãs e da mídia.