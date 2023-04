Olivia Wilde foi flagrada abraçando Jason Sudeikis no jogo do filho após alegação chocante

Olivia Wilde e Jason Sudeikis foram flagrados se abraçando no jogo de futebol de seu filho no sábado, em Los Angeles, apenas algumas semanas depois que documentos judiciais vazados revelaram algumas alegações chocantes feitas pelo “Não se preocupe querida” diretor.

Wilde, 39, afirmou que Sudeikis não pagou nenhuma pensão alimentícia a ela, embora ajude com metade das mensalidades de seus filhos. Ela quer $ 500.000 de seu ex-noivo, que ganha muito mais dinheiro.

Olivia Wilde recebe envelope no palco do CinemaCon

Sudeikis, 47, está buscando a custódia de seus dois filhos e Wilde afirma que está tentando “litigá-la em dívidas”.

Eles ficaram noivos por sete anos antes de se separarem amigavelmente em 2020, mas as coisas pioraram quando surgiram relatos de Wilde traindo Sudeikis com Estilos de Harry.

Vê-los juntos no jogo do filho, sorrindo e conversando, é sinal de melhora. A última vez que eles foram vistos em tal estado, no entanto, foi alguns dias antes do vazamento dos documentos do tribunal, alegando que Sudeikis não paga pensão alimentícia.

‘Ted Lasso’ e Jason Sudeikis entrelaçados

Sudeikis ficou famoso em “sábado à noite ao vivo” antes de estrelar filmes como “Nós somos os Millers.”

Seu personagem de sucesso “Ted Laço” o lançou em uma nova estratosfera em Hollywood e o show parece ser bastante semelhante à sua vida real.

Lasso está se divorciando enquanto treinava futebol no exterior, onde enfrenta vários problemas de saúde mental.

Sudeikis afirmou anteriormente que Lasso é a “melhor versão de si mesmo” e alguns fãs mal podem esperar até que ele resolva seus problemas do “mundo real”.